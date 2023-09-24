به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طریفی حسینی،، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کلیدی‌ترین دستگاه و شریک راهبردی خود در آموزش و پرورش استثنایی می‌دانیم زیرا اهداف، جامعه هدف و مأموریت مشترک داریم و در حال حاضر به حدود ۱۰۵ هزار دانش‌آموز استثنایی در شش گروه معلولیت و حدود ۵۰ هزار دانش آموزی که به نحوی دارای اختلالات می‌باشند، خدمت‌رسانی می‌کنیم که بخش زیادی از دانش آموز استثنایی در حال دریافت خدمات از سازمان بهزیستی کشور نیز می‌باشند.

طریفی حسینی افزود: از آنجایی که مهارت آموزی و حرفه آموزی اساس و پایه آموزش در دوره متوسطه اول و دوم دانش آموزان با کم توانی ذهنی است تعاملات نزدیکی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور داریم؛ از همین رو با هر دو دستگاه سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تفاهم نامه‌های همکاری داریم.

وی در ادامه افزود: دانش آموزان را مهمترین سرمایه و دارایی و با ارزش‌ترین و گران قیمت‌ترین سرمایه کشور می‌دانیم و از این لحاظ تفاوتی بین دانش‌آموز استثنایی و عادی قائل نیستیم. وظیفه ما در دولت و آموزش و پرورش این است که راه را برای شکوفایی استعدادهای این دانش آموزان هموار کنیم.

طریفی حسینی با بیان اینکه در سند تحول گفته شده مدرسه محل تلاقی دولت و ملت در فرایند رشد و توسعه کشور است، گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش استثنایی در مدار توجه وزارت آموزش و پرورش و ارکان مختلف دولت قرار گرفته است‌. ما در یک نقطه عطف تاریخی از لحاظ توجه به آموزش و پرورش از سوی ارکان مختلف حاکمیت هستیم. دستگاه‌های دولتی و مردم نسبت به آموزش و پرورش توجه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصریح کرد: اقدامات بی‌نظیر این دولت نسبت به آموزش و پرورش شرایطی فراهم کرد تا خدمات موثرتری ارائه شود؛ به عنوان نمونه، سازمان اداری و استخدامی کشور حدود هزار ردیف استخدامی را در اختیار ما قرار داد تا نیروی کار درمانگر و گفتاردرمانگر مورد نیاز مدارس و مراکز استثنایی را جذب کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۵۰ نیروی توانبخشی داریم، یادآور شد: آزمون جذب یکهزار نیرو در مهرماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: برای اولین بار دولت در قانون بودجه کشور منابعی را برای ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کرد و هیأت وزیران برای اولین بار در آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان به موضوع دانش آموزان استثنایی و ایاب و ذهاب ایمن و رایگان آنها توجه کرده است.

وی با اشاره به راه اندازی مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی-تربیتی برای خدمت رسانی از دوره پیش دبستان با رویکرد مداخله به هنگام گفت: اکنون مجوز ۸۱۱ مرکز جامع در سطح کشور صادر شده و این مراکز در حال استقرار هستند.

وی همچنین گفت: در حال حاضر از رشد و توسعه کمی آموزش و پرورش گذر کرده او موضوع کیفیت‌بخشی و استانداردسازی خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی برای دانش آموزان را دنبال می‌کنیم.