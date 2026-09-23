به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری روز چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی مدارس استثنایی کشور در مجتمع سروش افزود: هرگونه جداسازی کودکان از یکدیگر را درست نمی‌دانیم و باید برای ایجاد فراگیری در مدارس تلاش کنیم، امیدواریم با پیشگامی مسئولان آموزش و پرورش استثنایی و اقدامات خوبی که در این حوزه در دوره‌های گذشته انجام شده است، زمینه حضور و تعامل دانش‌آموزان مدارس عادی و استثنایی در کنار یکدیگر فراهم شود.

وی با اشاره به توجه دولت چهاردهم به حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: به اعتراف دست‌اندرکاران نظام آموزشی کشور، رئیس‌جمهور نشست‌های متعددی با مسئولان آموزش و پرورش داشته و حضور در مدارس، ساخت مدرسه و تغییر در شیوه‌های تعلیم و تربیت از موضوعات مورد تأکید بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امیدواریم با همت رئیس‌جمهور و همراهی معلمان، خیرین، استادان دانشگاه و همه فعالان حوزه آموزش و پرورش، شاهد تحولی مثبت و گسترده در نظام آموزشی کشور، از جمله در حوزه آموزش و پرورش استثنایی باشیم.

میدری با اشاره به ظرفیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همکاری با آموزش و پرورش استثنایی گفت: سازمان بهزیستی یکی از ظرفیت‌های مهم این وزارتخانه است و با توجه به سوابق و تجربه مسئولان این حوزه در آموزش و پرورش استثنایی، قطعا می‌توان از ظرفیت‌های سازمان بهزیستی برای توسعه همکاری‌ها و ارائه آموزش‌های بهتر در حوزه توانبخشی استفاده کرد.

وی مهارت‌آموزی را یکی از کارکردهای مهم مدارس دانست و گفت: همه مدارس، از جمله مدارس استثنایی، در زمینه ایجاد مهارت نقش ویژه‌ای دارند و امروز شاهد بودیم که کودکان با نیازهای ویژه و توان‌یابان، مهارت‌های مختلفی در زمینه صنایع دستی، هنر، ورزش و موسیقی ارائه می‌کنند.

میدری همچنین به طرح «همنوا» از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: در این طرح، هنرستان‌ها به‌صورت مجازی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مرتبط شده‌اند و دانش‌آموزان هنرستان‌ها می‌توانند به‌صورت رایگان در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای حضور یافته و مهارت کسب کنند.

وی تصریح کرد: همین مدرسه با این ابعاد و ظرفیت می‌تواند با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به یک مرکز مهارت‌آموزی تبدیل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها گفت: ظرفیت‌های سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند در خدمت مدارس استثنایی و خانواده‌های این دانش‌آموزان قرار گیرد و امیدواریم با همکاری و همدلی، اقدامات مثبت و گسترده‌ای در این زمینه انجام دهیم.

میدری با اشاره به توانمندی‌های دانش‌آموزان با نیازهای ویژه گفت: مهارت‌های خاص این دانش‌آموزان شایسته توجه و حمایت است و باید زمینه شکوفایی استعدادهای آنان بیش از پیش فراهم شود.