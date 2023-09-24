به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی در ابتدای جلسه یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ این شورا سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) را تسلیت گفت و اظهار داشت: این روز را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) و همه ارادتمندان آن حضرت تسلیت می‌گویم. از خداوند می‌خواهم ما را جزو پیروان راستین ایشان قرار دهد. تبیین برخی ویژگی‌های ظاهری و رفتاری شیعیان توسط امام عسکری (ع) زمینه‌ساز یکپارچگی و ایجاد حرکت جمعی در میان شیعیان شد. حماسه راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی (ع) از برکات این هدایت‌ها است.

وی با بیان این‌که «از این امام نامه‌های ارزشمندی به یادگار مانده است»، عنوان کرد: این نامه‌ها اختصاص به یک فرد و یک دوره زمانی ندارد؛ پیروان آن حضرت در تمام دوران‌ها مخاطب این نامه‌ها هستند و باید مضامین متعالی آن‌ها را در زندگی خود به کار گیرند. جهاد فرهنگی امام عسکری (ع) در سخت‌ترین شرایط، به ما می‌آموزد که هیچ‌گاه تکلیف جهاد تببین را نمی‌شود کنار گذاشت. باید برای مقابله با انحرافات فرهنگی و اعتقادی برنامه داشته باشیم.

وی افزود: رفتار حکیمانه ایشان به منظور زمینه‌سازی و مهیا کردن شیعیان برای پذیرش امر مهم غیبت امام دوازدهم تأثیر فراوان داشت و مانع از سرگردانی پیروان ائمه شد. شناخت سیره امام حسن عسکری (ع) موجب می‌شود تا با سبک زندگی در دوران غیبت آشنا شویم و فرهنگ صحیح انتظار را درک کنیم.

دبیر شورای نگهبان در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: زندگی مبتنی بر فرهنگ انتظار، سبک زندگی مومنانه بر پایه امیدواری و تلاش است. مومنِ منتظر برای تحقق ارزش‌های الهی مجاهدت می‌کند، اهل صبر است، در برابر ناملایمات و سختی‌ها تسلیم نمی‌شود و از پای نمی‌نشیند.