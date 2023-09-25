فرانک پرتوآذر: با مدال برنزم پاسخ خیلی از تردیدها را دادم 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، فرانک پرتوآذر پس از کسب مدال تاریخی دوچرخه سواری کوهستان در بازی‌های آسیایی گفت: برای رسیدن به این مدال زحمت و تلاش کرده بودم. یکی از مهمترین اهداف زندگی ورزشی من کسب مدال بازی‌های آسیایی بود و برای رسیدن به آن زحمت فراوانی کشیدم.

وی افزود: البته با آمادگی صد درصد مسابقه ندادم و همین کار من را دشوارتر کرد. هم آسیب دیدگی دست داشتم که در یک رقابت خارجی اتفاق افتاد و هم چند روز پیش دچار کسالت شدم که من را از آمادگی صددرصد دور کرد و در روند آماده‌سازی‌ام تأثیرگذار بود و نتوانستم صد درصد خودم را امروز ارائه بدهم.

پرتوآذر درباره کسب مدال تاریخی‌اش گفت: با آنالیزی که با مربی‌ام از مسیر داشتم، کاملاً با برنامه رکاب زدم و موفق شدم با وجود مشکلات بهترین نمایشم را در این مسیر دشوار و این هوای گرم داشته باشم. می‌دانستم که باید انرژی‌ام را تقسیم کنم تا بتوانم با حریفان رقابت کنم. قطعاً اگر شرایطم بهتر بود، می‌توانستم مدال بهتری هم بگیرم.

پرتوآذر درباره رقابت با حریف سرسخت قزاق بیان کرد: مسیر را خیلی خوب شناسایی کرده بودیم. با توجه به شرایط رقبا به ویژه حریف قزاق می‌دانستیم که باید در کل طول مسیر فاصله خود را حفظ کرده و ریتم داشته باشیم.

وی افزود: اینکه در ابتدا فشار آورده و از حریفان جلو بیفتیم و بعد در انتهای مسابقه کم بیاوریم، منطقی نبود بنابراین از ابتدای رقابت هوشمندانه با توجه به شرایط مسیر و رقبا رکاب زدم و فاصله خودم را تا خط پایان حفظ کردم.

دارنده مدال برنز بازی‌های آسیایی درباره اتفاق تلخ ۴ سال گذشته و پاره شدن زنجیرش که وی را از رسیدن به این مدال بازداشت و امروز آن را جبران کرد، بیان کرد: شاید هیچکس تصور نداشت که من این مدال را بگیرم. خیلی از تردیدها و صحبتها درباره من وجود داشت اما همین صحبتها و تفکرات منفی به من انگیزه مضاعفی داد تا نشان بدهم قرار نیست اتفاق ۴ سال پیش همیشه تکرار شود. خوشحالم که با این مدال پاسخ همه تردیدها را دادم.