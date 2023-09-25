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۳ مهر ۱۴۰۲، ۸:۳۵

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه خبر داد؛

گشایش نمایشگاه توانمندی‌های صنعت دفاعی در کرمانشاه

گشایش نمایشگاه توانمندی‌های صنعت دفاعی در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه از آغاز به‌کار نمایشگاه توانمندی‌های صنعت دفاعی در کرمانشاه از پنجم مهر ماه خبر داد.

سعید بهشتی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: امسال همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشگاه توانمندی‌های صنعت دفاعی در کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: نمایشگاه توانمندی‌های صنعت دفاعی از پنجم الی ۲۰ مهر ماه در پارک شاهد محل نمایشگاه‌های دائمی شهر کرمانشاه پذیرای عموم مردم خواهد بود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: افتتاحیه این نمایشگاه نیز روز پنجم مهر ماه ساعت ۱۵ برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند از ساعت ۱۵ الی ۲۰ از این نمایشگاه دیدن کنند.

بهشتی راد بیان کرد: این نمایشگاه توانمندی‌های دفاعی کشور را به نمایش می‌گذارد و پیش از این تنها در سه استان کشور برگزار شده است.

وی خاطر نشان کرد: نمایشگاه دستاوردهای صنعت دفاعی فرصت مناسبی برای آشنایی هر چه بهتر با توانمندی‌های کشور و پیشرفت‌های حاصل شده توسط دانشمندان جوان ایران اسلامی است.

کد مطلب 5894432

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