به گزارش خبرنگار مهر، سعید بهشتی‌راد صبح دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت سالروز سوم خرداد که با حضور بهرام سلیمانی معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری کرمانشاه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت، شهید آیت‌الله رئیسی و همراهانش، بر ضرورت زنده نگه داشتن مناسبت‌های انقلابی و ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر و سالروز مقاومت مردم دزفول اظهار کرد: سوم و چهارم خرداد از مناسبت‌های مهم و اثرگذار در تقویم انقلاب اسلامی هستند و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی وظیفه دارند برای برگزاری باشکوه این برنامه‌ها اهتمام ویژه داشته باشند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) افزود: سپاه و بسیج در سراسر استان برای اجرای برنامه‌های مرتبط با این ایام برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده‌اند و دستورالعمل‌های لازم نیز به شهرستان‌ها و نواحی مقاومت ابلاغ شده است.

بهشتی‌راد با بیان اینکه فتح خرمشهر یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های عزت و اقتدار جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، دشمنان با حمایت ده‌ها کشور جهان تلاش کردند نظام اسلامی را شکست دهند اما رزمندگان ایرانی با اتکا به ایمان و روحیه ایثار، معادلات دشمن را برهم زدند.

وی ادامه داد: امروز نیز همان روحیه مقاومت و ایستادگی در ملت ایران وجود دارد و آثار آن را می‌توان در صحنه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشاهده کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) با اشاره به حضور نسل‌های جدید در برنامه‌های انقلابی گفت: نوجوانان و حتی کودکان امروز با روحیه استکبارستیزی در میدان حضور دارند و این موضوع نشان‌دهنده تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

بهشتی‌راد خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نیز با طراحی فتنه‌ها و جنگ‌های ترکیبی تلاش کردند به کشور ضربه بزنند اما ملت ایران با وحدت و هوشیاری این توطئه‌ها را خنثی کرد.

وی با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب با آمادگی کامل در میدان حضور دارند و هرگونه اقدام دشمن با پاسخ قاطع، کوبنده و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) افزود: دشمن شاید تصور حمله و آسیب رساندن به جمهوری اسلامی را داشته باشد اما قطعاً پاسخ ایران شدیدتر و مخرب‌تر از گذشته خواهد بود.

بهشتی‌راد همچنین به سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش اشاره کرد و گفت: شهید رئیسی الگوی خدمت صادقانه و مردمی بود و باید ابعاد شخصیتی، مدیریتی و خدمات ارزشمند این شهید بزرگوار برای نسل جوان تبیین شود.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم‌های متعدد مردمی، تجمعات شبانه، راهپیمایی‌ها و برنامه‌های فرهنگی در استان کرمانشاه نشان‌دهنده روحیه انقلابی و انسجام موجود میان مردم و مسئولان است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) از همکاری فرمانداران، فرماندهان سپاه، نواحی مقاومت و مجموعه‌های اجرایی استان در برگزاری برنامه‌های انقلابی قدردانی کرد و گفت: وحدت و همدلی موجود در میان مسئولان و مردم سرمایه ارزشمند نظام اسلامی است.

بهشتی‌راد در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به برکت خون شهدا، ایستادگی مردم و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در اوج اقتدار قرار دارد و جبهه مقاومت نیز با قدرت مسیر خود را ادامه خواهد داد.