نبیل باهویی امروز با پرسپولیس تمرین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نبیل باهویی در حالی با باشگاه پرسپولیس برای یک فصل قرارداد امضا کرد که مورد تأیید یحیی گل محمدی سرمربی این تیم نبود. همین امر ناراحتی کادر فنی سرخپوشان از رضا درویش مدیرعامل باشگاه را به همراه داشت.

درویش برای حل مشکل پیش آمده جلسه‌ای را با گل محمدی برگزار کرد و دلایل خود برای جذب بدون مجوز از سرمربی تیم را مطرح کرد تا گل محمدی نیز اجازه حضور او در تمرینات را صادر کند.

با این حال مهاجم سوئدی تازه وارد سرخ‌ها به دلیل سرماخوردگی نتوانست هفته گذشته با پرسپولیس تمرین کند تا شایعاتی در خصوص منع او از تمرین با بازیکنان صادر شود. این در حالی است که یحیی بی‌صبرانه منتظر بررسی شرایط فنی او در روزهایی است که با فقر گلزن روبروست.

باهویی قرار است امروز با پرسپولیس تمرین کند تا شرایط او مورد بررسی کادر فنی قرار بگیرد. مهاجم سوئدی پرسپولیس حداقل پنج روز اختصاصی تمرین خواهد کرد و سپس با تأیید کادر فنی می‌تواند در تمرینات تاکتیکی قرار گرفته و برای بازی با الدحیل قطر آماده شود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الدحیل قطر دهم مهرماه سال جاری در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود. پرسپولیس در نخستین بازی مقابل النصر عربستان تن به شکست یک بر صفر داد. همچنین الدحیل نیز مقابل استقلال تاجیکستان به تساوی بدون گل رسید.