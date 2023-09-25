مایکروسافت خسارت مالی مشتریانش را تقبل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این شرکت در یک پست وبلاگی اعلام کرد این اقدام محافظتی را تا زمانی برای مشتریانش فراهم می کند که از دستورالعمل ها و فیلترهای مخصوص محتوا که در محصولات تعبیه شده، پیروی کنند.

دستورالعمل ها و فیلترهای مذکور برای جلوگیری از تولید محتوای ناقض قانون کپی رایت در محصولات هوش مصنوعی به کار رفته است.

با این وجود اقدام مذکور تحت شرایطی اجرا می شود زیرا شرکت آمریکایی نمی خواهد از فناوری آن برای مقاصد مخرب استفاده شود. کاربران باید ازفیلترهای محتوا و دیگر سیستم های ایمنی استفاده کنند که مایکروسافت در محصولاتش فراهم کرده و نباید محتوای ناقض قوانین تولید کنند. به عنوان مثال افراد نباید داده هایی که مجوز استفاده از آنها را ندارند، به کار گیرند.

مایکروسافت می خواهد به مشتریانش اطمینان دهد سرویس ها و خروجی که تولید می کنند، هیچ نگرانی حقوقی در بر ندارد. این شرکت قبلا اعلام کرده بود اگر افراد با شکایات مبتنی بر کپی رایت روبرو شوند، مسئولیت ریسک های حقوقی احتمالی را تقبل می کند.

این شرکت در ادامه توضیح داده اگر یک طرف ثالث از مشتریان تجاری اش شکایت کند و مشتری مجبور شود مبلغی را در نتیجه رای نامساعد دادگاه یا برای تسویه بپردازد، شرکت آمریکایی آن را تقبل می کند.

مایکروسافت یکی از شرکت های اصلی توسعه دهنده هوش مصنوعی مولد است که در شرکت اوپن ای آی، سازنده چت بات چت جی پی تی نیز سرمایه گذاری کرده است.