به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،تخمین زده می شود وزن زباله های الکترونیک مربوط به رایانه های شخصی به حدود ۴۸۰ میلیون کیلوگرم برسد که معادل وزن ۳۲۰ هزار خودرو است.

هرچند ممکن است تا سال ها پس از پایان یافتن پشتیبانی از سیستم عامل، بسیاری از رایانه های شخصی قابل استفاده باشند، اما موسسه تحقیقاتی کانالیس هشدار داده تقاضا برای دستگاه های بدون آپدیت های امنیتی احتمالا اندک خواهد بود.

مایکروسافت اعلام کرد تا اکتبر ۲۰۲۸ میلادی آپدیت امنیتی را برای دستگاه های مجهز به ویندوز ۱۰ فراهم کند البته قیمت سالانه این آپدیت ها هنوز مشخص نیست.

اگر ساختار قیمت گذاری برای ادامه پشتیبانی از ویندوز ۱۰ مانند اقدامات پیشین این شرکت باشد، استفاده از رایانه های شخصی جدیدتر از لحاظ اقتصادی به صرفه تر است و تعداد رایانه های شخصی قدیمی دور ریز بیشتر می شود.

مایکروسافت تصمیم دارد پشتیبانی از ویندوز ۱۰ را از اکتبر ۲۰۲۵ میلادی متوقف کند. پیش بینی می شود نسل جدید سیستم عامل فناوری پیشرفته هوش مصنوعی را برای رایانه های شخصی به ارمغان بیاورد و احتمالا بازار راکد این دستگاه ها را رونق دهد.

هارد درایوهایی که در رایانه های شخصی و سرورهای ذخیره اطلاعات به کار می روند نیز بازیافت خواهند شد و مواد آنها برای استفاده در موتور خودروهای برقی و حتی تولید انرژی تجدیدپذیر به کار می رود.