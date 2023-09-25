آموزش مبانی ایمنی و ترافیک به ۲۰۰۰ دانش آموز استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عابدی با اشاره به اهمیت آموزش مباحث ترافیکی و ایمنی جاده‌ای گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، دوره‌های آموزشی در ۲۰ مدرسه حاشیه راه‌ها در سطح استان مرکزی با استفاده از کارشناسان ایمنی و ترافیک این اداره کل و کارشناسان ترافیک پلیس راه استان برگزار شده است.

عابدی افزود: در این دوره‌های آموزشی حدود دو هزار نفر از دانش آموزان، تحت تعلیم مباحث ترافیکی و ایمنی قرار گرفتند.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی عنوان کرد: به‌جز این دوره‌های آموزشی، برنامه‌های فرهنگی و نمایشی نیز با محتوای مباحث رانندگی ایمن و مقررات راهنمایی و رانندگی برای دانش آموزان برگزار شد.

عابدی افزود: در راستای ترویج و فرهنگ‌سازیِ رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، بسته‌های آموزشی در قالب لوازم‌التحریر نیز به دانش آموزان اهدا می‌شود.

وی با بیان اینکه در ۱۰ روستای استان نیز به منظور ارتقای فرهنگ موتورسواری با همکاری پلیس و دهیاری‌ها، آموزش‌های لازم و ضروری به ۵۰۰ راکب موتور داده شده، اضافه کرد: در راستای ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی، به موتورسواران مناطق کم برخوردار کلاه ایمنی رایگان نیز اهدا شده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی هدف از این اقدامات را آشنایی هرچه بیشتر مردم با مباحث ترافیکی و رانندگی و همچنین کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن در راه‌های روستایی عنوان کرد.

عابدی یادآور شد: در همین راستا به منظور آشکارسازی ناوگان حمل و نقل کالا، ادوات کشاورزی، وانت بارها و موتورسیکلت‌ها در ترددهای شبانه، به ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت، ۳۰۰ دستگاه وانت‌بار و ۱۲۰۰ دستگاه ادوات کشاورزی برچسب‌های شبرنگی نصب شد.