حسین افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان برداشت گردو در این شهرستان سالیانه بالغ بر ۱۷ هزار تن است، اظهار کرد: در طول دو سال گذشته با برگزاری جلسات فشرده و مستمر مقدمات ثبت جهانی گردوی تویسرکان در حال انجام است.

وی افزود: نماینده فائو آقای پرفسور زکری به شهرستان تویسرکان آمد و گردوی تویسرکان را بی نظیر دانست و اعلام کرد این دیار شایسته جهانی شدن در عرصه محصول گردو به عنوان یک محصول مهم و استراتژیک را دارد.

فرماندار تویسرکان با بیان اینکه زندگی مردم این شهرستان از سالیان دور با گردو گره خورده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد اقتصاد مردم تویسرکان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به گردو یا همان طلای سبز وابسته است.

افشاری خاطرنشان کرد: برای ثبت جهانی گردو اقداماتی جدی در زمینه عوامل خشک شدن برخی درختان، عوامل آفت زدگی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی گردو و گسترش بسته بندی شکیل و تخصصی گردو با سیب سلامت انجام شود.

وی در ادامه بابیان اینکه نهالستان و باغ مادری گردوی تویسرکان یک زنجیره کامل تولید نهال گواهی شده است که به عنوان یک ظرفیت خوب باید از آن استفاده کنیم تا شاهد افزایش گردوهای اصلاح شده و بهتری در این شهرستان باشیم، گفت: در این زمینه باید اقدامات کارشناسانه، مؤثر و مستمر صورت بگیرد.

فرماندار تویسرکان عنوان کرد: برداشت گردو به عنوان یک جشن عمومی و بزرگ در این شهرستان بوده و در این ایام به واسطه وجود محصول گردو جمعیت شهرستان دوبرابر افزایش می‌یابد که خود به گونه‌ای در رونق بازار کمک شایانی خواهد داشت.

افشاری افزود: گردو در مباحث اقتصادی از یک طرف در رونق بازار مردم تویسرکان کمک می‌کند و از طرف دیگر در ساختار اجتماعی و فرهنگی مردم نقش بسزا و پر رنگی را بازی می‌کند.