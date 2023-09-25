افزایش ۲۵ درصدی ترافیک همزمان با بازگشایی مدارس در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمد الله رحمتی پور گفت: همزمان با بازگشایی مدارس، گره ترافیکی در برخی معابر شهری استان البرز به وجود آمده که همکاری خانواده‌ها برای روان سازی ترافیک ضروری است.

وی افزود: مأموران پلیس اعم از ستادی و صف با تمام امکانات برای تسهیل در عبور و مرور و نظم بخشی به معابر شهری حضور یافته تا به روان سازی ترافیک کمک کنند.

رحمتی پور گفت: انتظار می‌رود والدینی که با وسایل نقلیه شخصی فرزندان دانش آموز خود را جا به جا می‌کنند در اطراف مدارس ترافیک ایجاد نکنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز همچنین از اجرای طرح ویژه کنترل ترافیکی مدارس در این استان خبر داد و گفت: این طرح توسط پلیس راهور استان البرز با انجام گشت‌های پیاده و خودرویی در معابر پر ترافیک، تقاطع و مقابل مدارس اجرایی شده تا شاهد ترافیک روان در سطح استان باشیم.

وی در خصوص اقدامات ترافیکی پلیس راهور البرز اضافه کرد: برخورد قاطع با متخلفان ترافیکی، موتور سواران حادثه ساز، کنترل سرویس‌های مدارس از نظر استانداردهای حمل و نقل عمومی، بررسی کارشناسی و انعکاس به مراجع ذیربط در خصوص خط کشی، اصلاح هندسی معابر و نصب سرعت گیر در جلو مدارسی که در معابر اصلی قرار دارند، از اقدامات این طرح است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز افزود: اجازه تردد به خودروهایی با سرنشین اضافه داده نمی‌شود و با رانندگان متخلف برخورد جدی می‌شود.