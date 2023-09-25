آغاز به کار کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روشن بخش رئیس دبیرخانه کنفرانس ملی اقتصاد مسکن، گفت: کنفرانس ملی اقتصاد مسکن، انبوه سازی و معماری پایدار ۲۲ مهر برگزار میشود. این کنفرانس با هدف ارائه راهکارهای نوین مالی در عرصه ساختمان و مسکن در کشور برگزار خواهد شد.
رئیس دبیرخانه کنفرانس ملی اقتصاد مسکن در ادامه تصریح کرد: اعضای شورای سیاستگذاری این کنفرانس متشکل از بدنه دولت، مجلس شورای اسلامی و تشکلهای اصلی حوزه انبوه سازی، ساختمان و معماری هستند. همچنین در این کنفرانس از کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی رونمایی میشود.
وی افزود: همچنین در این کنسرسیوم، با هدف ایجاد ارتباط مؤثر در بدنه کارفرمایی و پیمانکاری بخش ساختمان، از مسیر تهاتر مصالح ساختمانی در اختیار دولت قرار میگیرد تا بتوانند به راحتی بدون دغدغههای موجود در مسیر تأمین مالی پروژهها، آنها را پیش ببرند.
روشنبخش گفت: بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن به مصالح و تجهیزات برمیگردد و در این کنسرسیوم مقرر شده به طرفیت دولت یا پیمانکاران اصلی فعال در نهضت ملی مسکن، این مبادله اتفاق بی افتد و بخش خصوصی تجهیزات را در قالب تهاتر از خود پروژه و یا املاک دیگری که در کشور وجود دارد در اختیار کارفرما قرار دهد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب با عنوان مهار تورم، رشد تولید گفت: این اتفاق در راستای تحقق شعار سال انجام میشود. با این کنسرسیوم علاوه بر اینکه حجم زیادی از سفارشات به بخش صنعتی و تولیدی میرسد رشد تولید نیز محقق میشود. همچنین با حذف واسطهها، مهار تورم هم اتفاق میافتد و بهای تمام شده ساختمان پایین میآید.
روشن بخش افزود: علاوه بر تهاتر مصالح و تجهیزات که در قالب کمپین در حال انجام است در این کنفرانس شاهد انعقاد تفاهم نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خواهیم بود. معتقدیم این کنفرانس میتواند نهضت جدیدی را در عرصه ساختمان ایجاد کند.
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