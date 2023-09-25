به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی ظهر امروز دوشنبه در یادواره شهدای ۲ مهر آبادان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش قلب جامعه است، بیان کرد: دشمن بعثی با بمباران وحشیانه اداره آموزش و پرورش آبادان در نخستین روزهای جنگ تحمیلی در واقع قلب جامعه را هدف قرار داده بود.

وی با بیان اینکه حراست از خون شهدای فرهنگی امری واجب است، ادامه داد: تربیت دانش آموزانی فداکار دست رنج امثال شهید صمد صالحی است که در جایگاه یک رئیس وظیفه شناس درس شهادت به نسل آینده آموخت.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: شهید بهنام محمدی نشانه‌ای از تلاش‌های صادقانه فرهنگیان است، در واقع دانش آموزان دوران دفاع مقدس با یک دست اسلحه و یک دست کتاب در دست داشتند.

احمدی لاشکی با بیان اینکه محل شهادت شهدای فرهنگی آبادان تبدیل به موزه شهادت و ایثار شود، افزود: فرهنگیان همواره و در صحنه‌های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی دست رد به سینه دشمنان زدند.