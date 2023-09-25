به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی بعد از ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از جذب ۱۱ هزار معلم پرورشی جدید در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ خبر داد و بیان کرد: به منظور تحقق منویات رهبری و توجه به پرورش نسل جوان انقلابی در کشور جذب معلم پرورشی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به جنگ شناختی و تاکید دشمن بر تأثیرگذاری بر ذهن انسان‌ها به‌خصوص نسل جوان برای رسیدن به اهداف شوم و استعماری خود افزود: معلمان وظیفه بیان پیشرفت‌های کشور را برای درک واقعیت‌ها به دانش‌آموزان برعهده دارند.

احمدی لاشکی در ادامه حفظ اعتقادات و تربیت نسلی موحد، معتقد به معاد، حقیقت جو، عادل و ظلم ستیز را از وظایف معلمان دانست و گفت: یکی از نکات مهم برای تحقق این مهم تأثیرگذاری معدل در قبولی دانشگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، اظهار کرد: اعضای کمیسیون تلفیق تلاش خوبی در تصویب برنامه داشتند.

معاون حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش افزود: در برنامه هفتم توسعه سهم آموزش و پرورش از سرانه عمومی ۱۵ درصد نوشته شده و توجه به دانشگاه فرهنگیان و هنرستان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: سالانه ۷۰ هزار فرهنگی در آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند و نمی‌توانیم با جذب ۲۰ هزار نفر مشکل را برطرف کنیم که در برنامه هفتم به ازای هر خروجی یک ورودی در نظر گرفته شده و سرانه آموزشی افزایش و کلاس‌های با تراکم بالا حذف خواهند شد.