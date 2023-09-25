کشف ۲ میلیارد ریال داروی خارجی قاچاق در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران تعداد این داروها را چهار هزار و ۱۴۰ قلم عنوان کرد و افزود: در این زمینه خودرو مربوطه توقیف و راننده آن نیز دستگیر، و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
وی همچنین به کشف بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق طی روزهای اخیر اشاره کرد و ادامه داد: مأموران پاسگاه آیتالله غفاری نیز این میزان کود را حین گشتزنی هدفمند در محور مراغه - هشترود از یک دستگاه نیسان کشف و ضبط کردند.
وی میزان کودهای قاچاق را ۵۰ کیسه ۵۰ کیلوگرمی عنوان کرد و اظهار کرد: طبق نظر کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شد.
وی این را هم بیان کرد که پلیس با تمام توان و با بهکارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه میکند و شهروندان میتوانند اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
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