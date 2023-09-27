خاطرات یک پیشکسوت از دفاع مقدس/ جنگ در ایلام آغاز و ختم شد

محمدتقی قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جغرافیای استان ایلام، جنگ در ایلام آغاز و در ایلام ختم شد، بعد از دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ وقتی مردم به جمهوری اسلامی رأی می‌دهند، در سیزدهم فروردین حمله عراق به منطقه مهران صورت گرفت، اولین حمله رسمی و زمینی عراق در مهرماه ۵۸ بود، اولین مکاتبه آیت الله حیدری ایلامی در ۲۶ خرداد ۱۳۵۸ به علمای عراق در بحث تجاوز عراق به محورهای ایلام از منطقه دهلران تا منطقه مهران انجام شد.

وی ادامه داد: در ۱۹ اسفند ۱۳۵۸ دومین مکاتبه آیت الله حیدری به وزارت امور خارجه بود، سومین مکاتبه در ۲۶ شهریور ۵۹ به حضرت امام (ره) است.

این پیشکسوت دفاع مقدس بیان کرد: عراق در ۱۸ شهریور ۱۳۵۹ به منطقه میمک به پاسگاه نی خزر و پاسگاه مرزی میمه حمله می‌کند، در ۲۰ شهریورماه سال ۵۹ میمک سقوط کرد، یعنی ۱۱ روز قبل از آغاز جنگ، اینکه می‌گوئیم جنگ در ایلام شروع شد با سند صحبت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: اولین عملیات آفندی ایران در تنگه بینا در ۲ مهرماه ۱۳۵۹ انجام شده که ۲۶ نفر از عراق اسیر گرفتیم.

وی بیان داشت: این حمله باعث شد زنگ خطر در جبهه ایلام به رغم برتری دشمن برای دشمن به صدا درآمد، این ۲۶ اسیر اولین اسرای عراق در کل جبهه ایران بوده است.

قاسمی بیان کرد: بعد از تصویب قطعنامه رسمی نیز، جنگ تا سه راهی جند الله ایلام از سوی عراق پیش آمد، در واقع جنگ از ایلام آغاز و در ایلام پایان یافت.

تفکر انقلابی برگرفته از معنویت در دفاع مقدس شکل گرفت

این رزمنده دوران دفاع مقدس افزود: در آن مقطع بحث استقامت در مقابل قدرت بسیار بالای دشمن دارای ۲ عامل تأثیرگذار بود، یکی نقش مرجعیت و یکی نقش معنویت است.

وی گفت: رزمنده‌های ما بارهای بار عاشورا را تکرار کردند، در اوج مظلومیت اما با افتخار جنگیدند.

وی اضافه کرد: زمانی که جنگ بر ما تحمیل می‌شود، فرماندهان صحنه نبرد ما هیچکدام دوره عالی عملیات و دوره‌های کلاسیک جنگ را ندیدند و اگر ما از الگوی کلاسیک نبرد استفاده می‌کردیم، مطمئن باشید شکست می‌خوردیم.

قاسمی تصریح کرد: اینجا یک الگوی جدید تحت عنوان تفکر انقلابی برگرفته از معنویت یعنی تلفیقی از مدیریت، معنویت و ایثار شکل می‌گیرد، یعنی رفتار و عمل و همه چیز برای خدا است و اینجاست که خدا کمک می‌کند.

این پیشکسوت دفاع مقدس افزود: امروز اگر آن فرهنگ بر سطوح مختلف مدیریت کشور حاکم شود، ما مشکلی نداریم، آنجا کسی دنبال قهرمانی نبود، مدیریت جهادی و انقلابی در جنگ ما کاملاً تجربه کردیم و نتیجه آن را نیز به دست آوردیم.

وی بیان داشت: در طول دوران دفاع مقدس از ۳۹ کشور دنیا غنیمت سلاح، توپ و مهمات و از ۱۱ کشور دنیا اسیر گرفتیم، پس ما فقط با عراق نجنگیدیم، نکته دیگر عراق که برتری هوایی، زره‌ای و برتری همه مجامع بین المللی با عراق است.