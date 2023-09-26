۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ای پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی سمنان از عملیات مشترک پلیس سمنان و سیستان و بلوچستان خبر داد و ابراز کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر سمنان مشخص کرد که گروهی از قاچاقچیان قصد حمل و توزیع مواد مخدر در شرق کشور دارند.

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از اطمینان از قصد یکی از مهره‌های اصلی توزیع مواد مخدر در کشور از جابجایی مواد در سیستان و بلوچستان، مراتب برای هماهنگی با پلیس این استان اطلاع رسانی شد، افزود: به منظور جلوگیری از توزیع مواد مخدر در سطح کشور اقدامات هوشمندانه و اطلاعاتی بر روی این عنصر از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه هماهنگی با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان سبب شد تا دستگیری این باند قاچاق در دستور کار قرار گیرد، ابراز کرد: تیم‌های عملیاتی با هدایت لحظه به لحظه پلیس سمنان موفق به شناسایی خودروی قاچاقچیان در محور خاش - زاهدان شدند.

موقوفه‌ای با بیان اینکه قاچاقچیان بلافاصله بعد از روئیت مأموران نسبت به فرار اقدام کردند بیان داشت: در بازرسی از خودرو مورد نظر ۳۰۱ کیلو گرم تریاک که به صورت ماهرانه در آن جاسازی شده بود، یک قبضه سلاح کلاشینکف، سه خشاب و ۷۹ فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.