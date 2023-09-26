به گزارش خبرنگار مهر، بهنام میرزائیان عصر سه‌شنبه در دیدار هیأت رئیسه اتاق اصناف ساوجبلاغ با رئیس شورای شهر هشتگرد اظهار کرد: کسبه و صاحبان صنوف در سطح هشتگرد از وضعیت دست‌فروشان گلایه مند هستند و انتظار دارند که مدیریت شهری هشتگرد چاره‌ای اساسی برای حل این موضوع داشته باشد.

وی بیان کرد: شهرستان ساوجبلاغ به محوریت شهر هشتگرد نیاز اساسی به یک میدان میوه و تره بار دارد تا مردم بتوانند به راحتی و با کمترین قیمت مایحتاج مورد نیاز خود را تأمین کنند.

رئیس اتاق اصناف ساوجبلاغ خواستار تعیین و تکلیف زمین خریداری شده در سال‌های قبل از شهرداری برای اتحادیه مشاورین املاک شهرستان شد.

لزوم ارائه زمین به اصناف در قالب تعاونی مسکن

حسین ابراهیمی نایب رئیس دوم اتاق اصناف ساوجبلاغ گفت: ما خواستار زمین برای صاحبان صنوف خود هستیم تا بتوانیم در قالب تعاونی مسکن مشکل مسکن کسبه و صاحبان صنوف را برطرف کنیم.

داریوش افشاری، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ساوجبلاغ به طرح مشکلات از جمله تمرکز صنوف تعمیرکار در داخل شهر و ایجاد آلایندگی صوتی و زیست محیطی و بالارفتن بیش از حد اجاره بها و مشکل ترافیک سطح شهر پرداخت و تأسیس یک شهرک صنفی در شهر هشتگرد جهت رفع این معضلات و مشکلات مردمی که هم صنوف و هم آحاد مردم درگیر آن هستند را مطرح کرد.

محمدرضا کاشف، رئیس شورای شهر هشتگرد گفت: ساماندهی دست‌فروشان در دستور کار شهرداری است‌. ما سعی می‌کنیم که با توجه به موقعیت شهر واحدهای تجاری را در عرض بافت افزایش دهیم و برای تغییرات کلی باید یک بازنگری در طرح تفصیلی در سال ۱۴۰۵ انجام شود.

گفتنی است هیأت رئیسه اتاق اصناف به همراه مرتضی فلاح زاده مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ساوجبلاغ محمد زارع‌کار مسئول اصناف اداره صمت با محمدرضا کاشف رئیس شورای شهر و منصورزارع رئیس شورای بخش مرکزی دیدار و انتخاب آنها را تبریک گفتند.