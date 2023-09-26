ورود اولین گروه گردشگران روسی به ایران پس از لغو روادید

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، محمد حسین صوفی مدیرعامل کانون اتومبیل‌رانی و جهانگردی در حاشیه مراسم استقبال از گردشگران روسی گفت: از اولویت‌های برنامه‌های تحولی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دولت سیزدهم افزایش تعاملات اقتصادی، فرهنگی به ویژه افزایش تعاملات گردشگری با کشورهای مختلف از جمله همسایگان است که بر این اساس برنامه‌های متعدد و متنوعی مانند برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری ایران در خارج از کشور، برگزاری انواع رالی تورها طراحی شده است.

وی افزود: از برنامه‌های مهم دیگر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موضوع لغو روادید با کشورهای مختلف جهان به شکل یک طرفه و دو طرفه است، خوشبختانه امروز پس از لغو روادید دو طرفه میان ایران و روسیه که حاصل چند سال تلاش و کوشش به ویژه در یکسال اخیر بوده است شاهد ورود نخستین گروه گردشگران روسی بودیم.

صوفی تصریح کرد: این لغو روادید با تلاش و به ویژه مذاکرات متعددی که با طرف روسی، پلیس، گمرک و نهادهای مؤثر داشتیم محقق شد. بعد از لغو روادید هفته گذشته نخستین گروه گردشگران از ایران وارد فدراسیون روسیه شدند و امروز نیز شاهد حضور نخستین گروه گردشگران که شامل تورگردان‌ها و مسئولان آژانس‌ها و راهنمایان گردشگری از کشور روسیه هستند در ایران هستیم.

مدیرعامل کانون اتومبیل‌رانی و جهانگردی بیان کرد: این گروه گردشگران روسی چند روز در ایران هستند و از جاذبه‌های گردشگری، آثار فرهنگی و تاریخی کشورمان بازدید خواهند کرد و به عنوان سفیرانی هستند که موجب معرفی بیشتر ایران خواهند شد.

وی درباره لغو روادید با سایر کشورها گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این لغو روادید موجب افزایش گردشگران از ایران به روسیه و بالعکس خواهد شد. همچنین لغو روادید با کشورهای دیگر نیز انجام خواهد شد و در آینده نزدیک شاهد تحقق این موضوع خواهیم بود. در حال حاضر لغو روادید با بیش از ۵۰ کشور را پیشنهاد دادیم و در دولت نیز مورد تأیید قرار گرفته که به تدریج اجرا خواهد شد.