به گزارش خبرنگار مهر، پیام احمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این استان روزهای ششم تا نهم مهر ۱۴۰۲ میزبان بخش نمایشهای فردی، نقالی، روایتهای ملی و کار آواهای بیست و یکمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی است و ۲۷ گروه هنری از استانهای بوشهر، تهران، گیلان، خوزستان، فارس، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، هرمزگان، همدان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد در سه روز برگزاری جشنواره در شهرهای شهرکرد، جونقان و بروجن اجرای عمومی خواهند داشت.
وی افزود: شهرکرد به عنوان نخستین شهر میزبان جشنواره نمایشهای آئینی و سنتی از ساعت ۱۵ روز پنجشنبه، ششم مهر در محوطه فرهنگسرای این شهر آماده پذیرایی از هنرمندان هشت گروه نمایشی و اهالی فرهنگ دوست چهارمحال و بختیاری است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در عصر هنری شهرکرد، نقالی «بیژن و منیژه» با هنرنمایی زینب افسری بانوی زابلی به اجرا در میآید و یاسر پور دشتی از تهران هم «فرود جریره» را نقالی خواهد کرد.
احمدی عنوان کرد: اجرای نمایشهای «بهیک بازنه» به نویسندگی و کارگردانی علی قاضی از مسجدسلیمان، «ک ژه وان» به نویسندگی آفاق یعقوب نژاد و کارگردانی عرفان زندی از دهگلان کردستان، «عروس ایل» به نویسندگی و کارگردانی رضا رفیعی از یاسوج، «لافن بازی» به نویسندگی و کارگردانی جمشید حسین زاده از رشت، «نهام» به نویسندگی و کارگردانی علی سنامیری از جزیره خارک و «دامادی قاسم» به نویسندگی آمنه پورحسینی و کارگردانی پژمان محراب پور از خوزستان هم بخش دیگری از برنامههای این جشنواره در شهرکرد است که بر اساس برنامهریزی انجام شده تا ساعت ۱۸ در محوطه فرهنگسرای این شهر ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: قلعه سردار اسعد بختیاری در شهر جونقان شهرستان فارسان در روز جمعه، هفتم مهر به تماشاخانهای تاریخی برای نمایش بخش دیگری از آئینها و سنتهای اصیل ایرانی در جشنواره بیست و یکم تبدیل خواهد شد تا از ساعت ۱۵ این روز، میزبان علاقهمندان به هنر و فرهنگ باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: هنرمندان جنوب کشور از جزیره قشم نخستین اجرای هنری در قلعه جونقان را بر عهده دارند و «رسم هیش» به نویسندگی و کارگردانی ابوذر رحیمی شهواری را به عنوان یکی از سنتهای این خطه از ایرانزمین به نمایش میگذارند.
احمدی بیان کرد: پریسا سیمین مهر دیگر بانوی نقال شرکتکننده در جشنواره هم نقالی «گردیه خواهر بهرام چوبین» را در جونقان اجرا میکند.
وی تاکید کرد: «اژدهاکشی سام» با هنرنمایی رضا بیابانی جعفرآبادی از مشهد، «غریبنامه» به نقالی سما سیمرغی از مرند، «فاتح خیبر» به نقالی آرمین عیسی آبادی از تهران و «فریدون، قصه پسرانش» به نقالی کیمیا یعقوبی از تهران از دیگر نقالیهای برنامهریزی شده برای اجرا در قلعه جونقان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: «کل ووجور» کاری از هنرمندان بهبهانی به نویسندگی حسین تجلی و کارگردانی جهانشاد زراعت، «چمچه گلین» به نویسندگی و کارگردانی حامد ترابی از همدان و «آرش امروز» به نویسندگی مهدی صالحیار و کارگردانی «رضا گلهداری» از خرمشهر هم نمایشهایی است که علاقهمندان میتوانند اجرای آن را در شهر جونقان، تماشا کنند.
احمدی اظهار داشت: برای سومین روز از جشنواره نمایشهای آئینی و سنتی هم که به میزبانی بروجن در فرهنگسرای این شهر برگزار خواهد شد، هنرمندان و نقالان ۹ اثر هنری اجرا خواهند داشت.
وی تصریح کرد: پویا بازرگان هنرمند کرمانشاهی از ساعت ۱۵:۳۰ با نقالی «داستان رزم رستم و پولادوند» برنامههای روز سوم جشنواره را آغاز میکند و پس از وی، محمد دین دشتی نقال ایرانشهری «روایت حمل جنید کلمتی» را نقالی خواهد کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: داستان «بیژن و منیژه» با نقالی مهرداد کاوسی از تهران و «گردآفرید و گذر سیاوش» با نقالی مهرسا جلیلوند دیگر هنرمند کرمانشاهی هم از دیگر برنامههای نقالی جشنواره بیست و یکم در بروجن است.
احمدی ادامه داد: گروه هنری اهل خوی هم در این روز با نمایش «بیست چهل» به نویسندگی و کارگردانی سام مصطفایی بخشی از سنت و رسوم آذربایجان غربی را برای حاضران به نمایش میگذارند.
وی عنوان کرد: «تکمچی لر» به نویسندگی و کارگردانی سید رضی راستگویی از تبریز، «عروس خروس» به نویسندگی علیرضا فریدراد و کارگردانی حمیدرضا قزلباش از زنجان، «حنابندان» به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی از تهران، «چاروادار» به نویسندگی محمدرضا جعفری و کارگردانی پویا کریمی از آستانه اشرفیه و «گردآفرید و گذر سیاوس» به نویسندگی و کارگردانی سعید نظری از شیراز هم از جمله آثار نمایشی جشنواره در بروجن به شمار میروند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: پس از سه روز اجرای هنری هنرمندان کشور در بخش نمایشهای فردی، نقالی، روایتهای ملی و کارآواها بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی، آئین پایانی این جشنواره ساعت ۱۰ صبح یکشنبه، نهم مهر در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار میشود.
احمدی اضافه کرد: بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی با دبیری احمد جولایی، از یکم تا یازدهم مهر، در بخشهای «رادیو تئاتر» و «نمایشگاه هنرهای نمایشی» به میزبانی تهران، «صحنهای» (ویژه-آزاد) و «بینالملل» به میزبانی استان گلستان (گرگان و کردکوی)، «شبیهخوانی» به میزبانی استان مرکزی (تفرش)، «نمایشهای فردی، نقالی، روایتهای ملی و کارآواها» و «معرکهها، آئینها و بازیهای نمایشی» به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، «عروسکی» و «دانشجویی صحنه» به میزبانی خراسان شمالی (بجنورد) و «سمینارهای پژوهشی» و «نمایشنامهنویسی» به میزبانی آذربایجان شرقی (تبریز) در حال برگزاری است.
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