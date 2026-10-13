میرزامحمدزاده: شیروان در حوزه کشاورزی جایگاه ممتازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید میرزامحمدزاده ظهر سه‌شنبه در تور رسانه‌ای مدیریت امور اراضی که در گلخانه شیرغانی حسین‌آباد شیروان برگزار شد، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته که با جنگ مواجه بودیم، توانستیم از این مشکل عبور کنیم و بحث حفظ کاربری اراضی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: بخش عمده اشتغال و درآمد مردم شهرستان شیروان وابسته به کشاورزی است. شیروان در حوزه کشاورزی جایگاه ممتازی دارد و در تولید گندم جزو شهرستان‌های برتر استان است.

معاون فرماندار شیروان تصریح کرد: در هفته گذشته جشنواره سیب برای نخستین بار در شهرستان برگزار شد که برای شروع، اتفاق خوبی بود و توانستیم یکی از محصولات استراتژیک شهرستان را در سطح استانی و ملی معرفی کنیم.

میرزامحمدزاده بیان کرد: در سال جاری مشکلات فروش سیب به‌طور چشمگیری کاهش یافته و این موضوع قطعاً بر قیمت کالا و ارزش بازار تأثیر مثبت خواهد داشت. امیدواریم برگزاری جشنواره‌ها در مورد همه محصولات کشاورزی استمرار یابد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی کشاورزی شهرستان گفت: یکی از مشکلات اصلی، نبود اراضی ملی در موقعیت‌های مناسب است؛ اگر سرمایه‌گذاری مراجعه کند یا طرح توسعه داشته باشد، با چالش زمین مواجه می‌شود.

معاون فرماندار شیروان افزود: کاهش منابع آبی در سال‌های اخیر، سطح زیر کشت را کاهش داده و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه برای تأمین معیشت مردم، صنایع را به شهرستان بیاوریم.

میرزامحمدزاده در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به اراضی گفت: بعضی از اراضی سال‌ها ظرفیت کشت خود را از دست داده‌اند و باید با بازنگری در قوانین، از این ظرفیت‌ها برای استقرار صنایع وابسته و تکمیلی کشاورزی استفاده کنیم تا زنجیره ارزش در شهرستان کامل شود و هم امنیت غذایی و هم معیشت کشاورزان تأمین گردد.