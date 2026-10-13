«مرضیه برومند» فرصتی ارزشمند برای ارتقای کیفی جشنواره تئاتر کودک است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی صبح سه شنبه در جلسه با مرضیه برومند دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با مرور پیشینه شکل‌گیری و بالندگی این رویداد هنری اظهار کرد: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در آغاز رویدادی استانی بود که با تلاش و استمرار هنرمندان و اهالی فرهنگ استان ابتدا به سطحی ملی و سپس به جایگاهی بین‌المللی ارتقا یافت مسیری پرافتخار که مرهون همراهی مستمر جامعه هنری همدان است.

وی با تاکید بر افزایش سالانه تجربه و مهارت‌های اجرایی تیم برگزار کننده افزود: بدنه اجرایی جشنواره و اهالی هنر نمایش در استان در هر دوره با توشه‌ای از تجارب تازه نگاهی موشکافانه‌تر و شناختی عمیق از دغدغه‌ها و الزامات این رویداد پا به میدان می‌گذارند تا بستری مطلوب برای برپایی جشنواره‌ای شایسته فراهم آورند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و تکیه بر توان بومی را از ارکان موفقیت این رخداد برشمرد و تصریح کرد: بخش عمده برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های اجرایی با مشارکت مجموعه‌های مختلف استانی در حال انجام است و خوشبختانه این همگرایی دستاوردهای ملموسی به همراه دارد.

جوادی همچنین به بهره‌گیری حداکثری از توان بومی اشاره کرد و گفت: بخش اعظم نیروی انسانی و تخصصی جشنواره از میان فعالان و هنرمندان تئاتر استان تامین می‌شود چراکه رویکرد محوری ما بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی بومی و حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولتی است.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های کالبدی و امکانات فرهنگی استان همدان خاطرنشان کرد: همدان از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار است و در بخش‌هایی حتی شرایط مطلوب‌تری نسبت به بسیاری از استان‌ها دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان به نشاط و پویایی جریان فرهنگی و هنری در استان اشاره کرد و یادآور شد: استمرار برنامه‌های شاخص فرهنگی و اجرای مداوم کنسرت‌ها و رویدادهای هنری نشان‌دهنده آمادگی و ظرفیت بالای همدان برای میزبانی رویدادهای بزرگ است ظرفیتی ارزشمند که با برنامه‌ریزی هدفمند و افزایش هم‌افزایی‌ها در خدمت تقویت و ارتقای سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان قرار خواهد گرفت.