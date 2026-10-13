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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

حمله پهپادی و صدای انفجار در پایتخت عربستان

حمله پهپادی و صدای انفجار در پایتخت عربستان

ائتلاف سعودی از حمله یمن با ۳ پهپاد به ریاض پایتخت عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ائتلاف سعودی از سه حمله پهپادی به شمال شهر ریاض پایتخت عربستان خبر داد و مدعی شد که این پهپادها رهگیری و منهدم شده اند.

منابع عربی از شنیده‌شدن صدای ۳ انفجار در شمال ریاض در پی حملات پهپادی یمن خبر دادند.

شب گذشته نیز نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که فرودگاه بین‌المللی خالد در ریاض عربستان را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند و این موشک با دقت به هدف اصابت کرده است.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم اعلام کرد که این نیروها موفق شدند یک پهپاد جاسوسی از نوع وینگ لونگ ۲ متعلق به دشمن سعودی را در حریم هوایی استان صعده ساقط کنند.

پیشتر نیز چندین پهپاد جاسوسی دیگر عربستان سعودی از همین نوع توسط نیروهای مسلح یمن ساقط شده بودند.

کد مطلب 6976817

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