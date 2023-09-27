به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عسگری ظهر چهارشنبه به منظور بررسی وضعیت زیرساختها از روستاهای کرج بازدید و روند اجرای طرحهای هادی، لایروبی رودخانهها در آستانه بارشهای فصلی و دیگر مسائل مرتبط را مورد ارزیابی قرار داد.
روستاهای ابهرک، کوشک بالا (روستای سیل زده بخش آسارا)، آدران از جمله نقاطی بود که توسط معاون عمرانی فرماندار کرج مورد بازدید میدانی قرار گرفت.
وی در حاشیه این بازدید گفت: بررسی فعالیتهای دهیاران در روستاهای بخش آسارا به ویژه پس از سیل و روند بازسازی این مناطق، همچنین نحوه اجرای طرحهای هادی روستایی، وضعیت ساخت و سازها از مسائلی بود که در این بازدید بررسی شد.
وی افزود: در آستانه بارشهای فصلی مدیریت روستاها توسط دهیاران و اقدامات پیشگیرانه و لایروبی رودخانهها در مسیر روستاها باید مورد توجه قرار بگیرد.
مدیران امور آب منطقهای، بنیاد مسکن شهرستان، همکاران بخشداری ایشان را در جریان این بازدیدها همراهی کردند.
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