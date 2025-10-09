معاون فرماندار دیلم:ساماندهی معابر و بهسازی بافت روستاها در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی عصر پنجشنبه در بازدید میدانی از روستاهای بخش امام حسن معاون عمرانی فرماندار دیلم در حاشیه بازدید میدانی از روستاهای بخش امام حسن شهرستان دیلم گفت: این بازدیدها با هدف ساماندهی معابر روستایی مطابق با طرح هادی انجام شده است.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دیلم با اشاره به اهمیت اجرای طرح هادی روستایی گفت: ساماندهی معابر و بهسازی بافت روستاها از اولویتهای توسعه روستایی است و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی مردم دارد.
محمود رضایی، بخشدار امامحسن نیز بیان کرد: اجرای منظم طرح هادی و مشارکت دهیاران و شوراهای اسلامی میتواند موجب توسعه متوازن و کاهش مشکلات زیرساختی در روستاها شود.
این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت کوچهها و معابر روستایی و ساماندهی آنها بر اساس طرح هادی صورت گرفت و مسئولان از روستاهای چاه شیرین، مال سنان و بنه احمدون دیدن کردند و بر تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و بهبود زیرساختهای خدماتی روستاها تأکید کردند.
