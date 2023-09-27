دفاع مقدس دانشگاه و کلاس درس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینی نیا ظهر چهارشنبه در اجتماع بزرگ جوانان نقش آفرین گام دوم انقلاب در مصلای شهدای محراب دیر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: اولین هدف برگزاری این مراسم تجلیل از رزمندگان، جانبازان، ایثارگران و آزادگان و خانواده‌های آنان است که وظیفه‌ای همگانی است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر افزود: امروز همه ما مدیون ایثارگری رزمندگان به ویژه شهدا و خانواده‌های آنان هستیم.

وی با اعلام اینکه در طول هفته دفاع مقدس سعی کردیم با حضور در منزل رزمندگان و خانواده شهدا برنامه تجلیل حضوری داشتیم، بیان کرد: هر اقدامی که ما انجام دهیم در مقابل رشادت‌های رزمندگان و خانواده‌های آنها ناچیز است.

حسینی نیا گفت: دوران دفاع مقدس یک دانشگاه و مدرسه و کلاس درسی برای همه به ویژه نسل نوجوان و جوان است.

وی اضافه کرد: رزمندگان دیروز و امروز در پیشبرد اهداف نظام و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در کنار یکدیگر گام برمی دارند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) یادآور شد: برگزاری چنین مراسمی در هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان کم نظیر و بی نظیر بوده است.