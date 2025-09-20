به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حسینینیا ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۱۸ شهید شهرستان دیر، ۱۴ شهید گمنام و همه شهدای هشت سال دفاع مقدس و همچنین شهدای مقاومت از جمله شهید سیدحسن نصرالله و همرزمانش، گفت: هفته دفاع مقدس، یادآور مظلومیت، اقتدار و سرافرازی ایران اسلامی است؛ چه در هشت سال دفاع مقدس و چه در دفاع مقدس ۱۲ روزه که اوج وحدت، همبستگی و انسجام ملی ملت ایران را به نمایش گذاشت و رمز پیروزی ما شد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر افزود: واژه دفاع مقدس تداعیگر ایثار، شجاعت و شهادت است و برای همه ملت ایران ارزشی ماندگار دارد و مسئولیتی بزرگ را بر دوش ما میگذارد.
وی با بیان اینکه عوامل اصلی پیروزی در دفاع مقدس انسجام مردمی و اتحاد ملی بود، تصریح کرد: امروز هم در هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای تقویت مؤلفههای قدرت در کشور است.
فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر گفت: همه ما موظفیم این فرهنگ و ارزشها را به ویژه در مدارس، دانشگاهها و میان نسل جوان تقویت کنیم.
وی اظهار داشت: دفاع مقدس یک گنجینه بیپایان است که باید آن را استخراج و به نسلهای آینده منتقل کنیم. ۱۵۰
فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در این شهرستان اظهار کرد: در مجموع ۱۵۰ برنامه محوری و شاخص با همکاری نهادها، پایگاههای مقاومت و دستگاههای مختلف با شعار ما فاتحان قدرتیم اجرا خواهد شد.
برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس
حسینینیا مهمترین برنامههای این هفته را چنین اعلام کرد: ۳۱ شهریور، آغاز هفته دفاع مقدس با رژه موتورسواران در تمام شهرهای شهرستان دیر؛ این برنامه علاوه بر جنبه نمایشی، پیام همبستگی و پاسداشت ارزشهای مقاومت را منتقل میکند ،۳ مهر غبارروبی مزار مطهر شهدا با حضور بسیجیان سراسر شهرستان، نواختن زنگ ایثار در مدارس، معرفی شهید شاخص دانشآموزی در مرکز آفرینشهای سپاه سیدالشهدا، معرفی و بازنشر بیش از ۳۰۰ هزار سند مکتوب و تصویری از شهدا و رزمندگان؛ از جمله آلبومهای اختصاصی هر شهید و کلیپهای ویژه. معرفی سومین شهید شاخص شهرستان دیر. برگزاری کنگره شهید طالب ابراهیمی، شهید شاخص کشوری در ششم آبانماه. ویژهبرنامههای فرهنگی و اجتماعی از جمله برنامهها است.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر در ادامه گفت: ویژهبرنامه شبهای وصل برای گردهمایی رزمندگان برگزار خواهد شد تا همه رزمندگان، فارغ از گرایشهای سیاسی، در کنار هم جمع شوند. هر کس دلسوز نظام و انقلاب باشد، در این محفل جای دارد.
وی اظهار داشت: همایش حماسه عاشورایی با تلاش برای برگزاری در سطح ملی، سوم مهرماه اجرا خواهد شد که در این همایش گردان امام حسین (ع) مورد تجلیل قرار میگیرد.
حسینی نیا افزود: پویش دیدار با خانوادههای شهدا سراسر شهرستان دیر در سوم مهرماه آغاز خواهد شد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا شهرستان دیر گفت: همایش عهد ماندگار با حضور فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، سردار خرمدل، و اجتماع بزرگ رزمندگان برگزار خواهد شد این برنامه هفتم مهرماه در مصلی شهدای محراب شهرستان دیر و با حضور چهرههای فرهنگی و هنری از جمله یوسف بختیاری، بازیگر سینما و تلویزیون و محمد رسولی، شاعر آئینی، برگزار میشود.
تأکید بر استمرار راه شهدا حسبنینیا در پایان تصریح کرد: امروز همانند دوران دفاع مقدس، نیازمند انسجام، همبستگی و ایستادگی هستیم ما وظیفه داریم با پاسداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، نسلهای آینده را نسبت به ارزشهای انقلاب و ایران اسلامی آگاه و مسئولیتپذیر تربیت کنیم.
نظر شما