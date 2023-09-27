به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله عراقی مدیر پژوهشکده دفاع مقدس گفت: کشور ما در نقاط مختلف از جمله آذربایجان و خوزستان با جنگ‌های داخلی که با هدف تجزیه‌طلبی شکل گرفته بود، مواجه شد. به همین دلیل ارتش جمهوری اسلامی به عنوان یکی از توانمندترین ارتش‌های منطقه دچار تحولاتی شد. شاید این شبهه در میان نسل جدید و بیگانگان وجود داشته باشد که عملیات‌های ما بر پایه علم و آمادگی نبوده است. این در صورتی است که تک تک عملیات‌های دفاع مقدس متکی بر علم و فناوری بود که به واسطه نبوغ جوانانی که به سپاه پیوستند، اجرا شد. بعد از فرار بنی صدر، اولین عملیات ما در شمال آبادان بسیار موفق بود که در نهایت به شکست حصر آبادان منجر شد.

وی ادامه داد: عملیات والفجر ۸ در سال ۱۳۶۴ در منطقه فاو عراق و جنوب غرب ایران انجام شد. در این عملیات می‌بایست از رودخانه اروندرود گذر می‌کردیم. غواص‌ها باید در فاز اول و در حالت سکون که جذر و مد وجود ندارد، از رود عبور می‌کردند. با کوچک‌ترین غفلتی قایق‌های ما به گل می‌نشست و پشتیبانی غواصان به مشکل می‌خورد. چنین فرایندی نیازمند سلسله‌ای از محاسبات دقیق و پیچیده ریاضی و هواشناسی است. در نهایت ما توانستیم با نهایت ظرافت از این رودخانه عبور کنیم که هنوز هم زبانزد جهانیان است. این نشان‌دهنده وجود یک نبوغ نظامی در ارتش ماست.

سردار عراقی افزود: دفاع مقدس گنجینه‌ای بود که هنوز به عمق آن نرسیده‌ایم. امروزه نیروهای مسلح، ساختارهای امنیتی و ارتش ما از قدرت و توانمندی ویژه‌ای برخوردارند که دشمنان ما از آن آگاه هستند. این حجم از اقتدار بی سابقه است. این توانمندی باعث شده تا ما قابلیت رقم زدن امنیت ملی کشورمان را به بهترین شکل داشته باشیم. لذا هر تلاشی از جانب دشمنان برای اثبات خلاف این موضوع، کاری بیهوده است و تلاش در جهت آن، خسته‌شان خواهد کرد.