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۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۸

اشتیه در دیدار با سفیر سعودی اعلام کرد؛

۴ جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها کدام است؟

۴ جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها کدام است؟

نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین میزبان سفیر غیر مقیم عربستان در فلسطین بود و از ۴ جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، امروز چهارشنبه محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین میزبان نایف بن بندر السدیری، سفیر غیر مقیم عربستان در فلسطین بود.

عربستان و تشکیلات خودگردان فلسطین بر اهمیت ابتکار صلح عربی و محوریت این ابتکار برای حل نزاع فلسطین و تل آویو تاکید کردند.

دو طرف در این دیدار درباره تقویت همکاری‌ها و ارتباطات میان رام الله و ریاض و بخش خصوصی رایزنی کردند.

محمد اشتیه در جریان این دیدار گفت: موضع عربستان از نظر شفافیت در قبال موضوع فلسطین استثنایی است و توافقی وجود دارد که ابتکار صلح عربی مبنای قابل قبولی برای همه طرف‌ها است.

وی بیان کرد: اسرائیل در حال انجام چهار جنگ علیه فلسطینی‌ها است، اولین آن جنگ سرزمینی با مصادره زمین هاست. دومین آن جنگ علیه مردم فلسطین با کشتن و آواره کردن ساکنان قدس و مناطق دیگر است. سومین جنگ، جنگ مالی و چهارمین آن جنگ برای یهودی سازی قدس است.

کد مطلب 5897233

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