به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، امروز چهارشنبه محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین میزبان نایف بن بندر السدیری، سفیر غیر مقیم عربستان در فلسطین بود.

عربستان و تشکیلات خودگردان فلسطین بر اهمیت ابتکار صلح عربی و محوریت این ابتکار برای حل نزاع فلسطین و تل آویو تاکید کردند.

دو طرف در این دیدار درباره تقویت همکاری‌ها و ارتباطات میان رام الله و ریاض و بخش خصوصی رایزنی کردند.

محمد اشتیه در جریان این دیدار گفت: موضع عربستان از نظر شفافیت در قبال موضوع فلسطین استثنایی است و توافقی وجود دارد که ابتکار صلح عربی مبنای قابل قبولی برای همه طرف‌ها است.

وی بیان کرد: اسرائیل در حال انجام چهار جنگ علیه فلسطینی‌ها است، اولین آن جنگ سرزمینی با مصادره زمین هاست. دومین آن جنگ علیه مردم فلسطین با کشتن و آواره کردن ساکنان قدس و مناطق دیگر است. سومین جنگ، جنگ مالی و چهارمین آن جنگ برای یهودی سازی قدس است.