ناصر وحدتی داستان سیاهکل را بازگو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که به مردم عدالت خواه، آزاده و هوشمند گیلان تقدیم شده، رمانی خاطره گونه است که پیشتر به صورت دو کتاب "خوندشت" و "روی خوش زندگی" به ترتیب در سالهای 74 و76 از سوی نگاه چاپ شد و هم اکنون به شکل کامل عرضه شده است.

ناصر وحدتی در مقدمه داستان سیاهکل می نویسد: این رمان را در زمره ادبیات گیلان تلقی کنید که در آن "خوندشت" را براساس زندگی مردمان هشتاد سال پیش گیلان با آمیزه ای از اخلاق، فرهنگ، موسیقی، رنگ، عشق و مرگ نوشته ام که این یک عشق را به پای اش نشسته ام با عاشقانی چون ستار، ریحان، بنفشه، داریوش تا هیبت و صفر و حیدرخان دیلمی و کاسمار و پیلاقا!

نویسنده درباره "روزهای خوش زندگی" نیز آورده است: در روی خوش زندگی با زبانی دیگر با المانهای بی شمار به حضور و شکل گیری مدرنیته در گیلان پرداخته ام و سرانجام آن بخش از نوزدهم بهمن 1349 سیاهکل را - که جلوی چشمان من اتفاق افتاد - قیامی روشنفکری دانشجویی و گیلانی تلقی کرده ام.

در بخشی از رمان "داستان سیاهکل" آمده است: "ببینید جناب سرهنگ! اینجا گیلان است. رابطه مالک و رعیت در گیلان با هر جای دیگر ایران فرق دارد! اینجا رعیت مثل ارباب کلاه شاپو بر سر می گذارد، پوتین می پوشد. گاهی در خیابان آدم را می بیند، ندیده می گیرد و اعتنا نمی کند‌! این آدمها، همه آدمهای غیر ارباب، از آدم قلدر و زورگو نفرت دارند! یک جوری هم سعی می کنند به او بفهمانند که از آدم قلدر متنفر هستند!..."

در جایی دیگر از کتاب می خوانیم: "حیدر شاید خوش اقبال ترین اعدامی این سالها بود که قرار بود وسط این میدان باشکوه با ساختمانهایی که به سبک معماری اروپا ساخته شده بود و همه میدان را فرا گرفته بود و خیابانهای اطرافش آسفالت، کوچه ها و پیاده روها با قلوه سنگهای صاف و مدور رودخانه های گیلان فرش شده بود، به دار آویخته شود..."

داستان سیاهکل در 1000 نسخه، 319 صفحه و با قیمت 4000 تومان روی پیشخوان کتابفروشی هاست.