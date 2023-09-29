رباتی که با نور وامواج رادیویی حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، ربات مذکور به نام «میلی موبایل»(MilliMobile) به اندازه یک پنی است و به اندازه یک دانه کشمش وزن دارد. جالب آنکه ابزار کوچک تجمیع کننده های انرژی مشابه پنل خورشیدی و ۴ چرخ دارد و می تواند حتی در آب وهوای ابر در هر ساعت ۱۰ متر را طی کند.

میلی موبایل می تواند روی سطوح مختلف از سیمان گرفته تا خاک فشرده حرکت و تا سه برابر وزن خود تجهیزات مختلف مانند دوربین یا حسگر حمل کند. این ربات از حسگر نور برای حرکت خودکار به سمت منابع نوری استفاده می کند. به همین دلیل می تواند با کمک انرژی به طور نامحدود حرکت کند.

محققان نتیجه فعالیت خود را در کنفرانسACM MobiCom2023 در دوم اکتبر در اسپانیا ارائه می کنند.

این تیم با الهام از رایانش متناوب این ربات را ساخته اند. رایانش متناوب مفهومی است که برنامه های پیچیده را به فعالیت های کوچک تقسیم می کند.

این رویکرد سبب می شود دستگاهی با منابع انرژی بسیار محدود به تدریج و با بهره‌گیری از انرژی موجود در هنگام دسترسی به آنها، کار کند. محققان این ایده را به کار بردند و اندازه و وزن ربات را کاهش دادند. بنابراین حرکت ابزار فقط نیازمند مقدار اندکی انرژی است. ربات از پالس‌های کوچک انرژی برای چرخاندن چرخ‌های خود استفاده می‌کند و مشابه یک حیوان گام بر می دارد.

پژوهشگران میلی موبایل را در محیط های سرپوشیده و سرباز آزمایش کردند. ربات حتی در شرایط بسیار کم نور، مانند وقتی که روی پیشخوان آشپزخانه قرار گرفت، توانست یک با سرعت پایین‌تر حرکت کند. این روند به ربات اجازه می دهد تا به طور مداوم فعالیت کند و کارهایی را انجام دهد که سایر حسگرها ممکن است در انجام آنها با چالش روبرو شوند.

محققان میلی موبایل را به حسگرهای نور، دما و رطوبت و همچنین بلوتوث مجهز کردند و به آن اجازه دادند تا بیش از ۲۰۰ متر را طی کند. آنها تصمیم دارند حسگرهای بیشتری را به ربات بیفزایند و قابلیت اشتراک گذاری داده را میان انبوه ربات ها در آینده ارتقا دهند.