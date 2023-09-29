«سروستان» به سیحون رسید/ سرو؛ نمادی از درخت مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار نقاشی‌خط حسین بهرامی با عنوان «سروستان» امروز جمعه ۷ مهر ماه از ساعت ۱۶ در گالری سیحون افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه تعداد ۱۲ اثر از آثار حسین بهرامی به نمایش در خواهد آمد. حسین بهرامی متولد ۱۳۶۵ در قزوین است و کارشناسی ارشد از دانشکده هنرهای زیبا در رشته گرافیک دارد. او تا کنون چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی داشته است که این اولین نمایشگاه انفرادی او در گالری سیحون است.

در متن استیتمنت نمایشگاه به قلم این هنرمند آمده است: «تقدس درختان و گیاهان از رسوم کهن ایرانیان است، در دوران هخامنشی نقش درخت سرو را در جاهای مختلف معماری تخت جمشید می‌توان مشاهده کرد، همچنین تصویر درخت حیات در نقوش تزئینی ساسانی دیده می‌شود. پس از اسالم نیز درختان مورد تقدیس قرار می‌گیرند، درختانی که در مکان‌های مقدس مثل حیاط امامزاده‌ها می رویند به عنوان نظر کرده مورد تقدس مردم قرار گرفته اند. این درختان از گونه‌های مختلف مانند سرو، چنار و انواع دیگر هستند که در باورهای عامه برآورده کننده حاجات و آرزوهایشان است. درخت سرو به دلیل کاربرد زیاد، تبدیل به نماد شده است، سرو به دلیل فرم و شکل کلی و همچنین ایستایی، راستی قامت و سرسبزی همیشگی مورد توجه هنرمندان و شاعران قرار گرفته است. البته علاوه بر زیبایی فرمی، دارای مفاهیمی در پشت نقش خود است.

سرو نماد جاودانگی، رویش، آزادگی و سربلندی است. در بعضی نقوش، سرو کمی به سمت پایین خم شده است که نشانه افتادگی و تواضع است و گاهی کاربرد آن بر روی سنگ قبور نشانه حزن و اندوه از درگذشت فرد متوفی است. زیبایی فرم و مفاهیم نهفته در برگ‌ها و شاخه‌های درختان و مخصوصاً درخت سرو مرا بر آن داشت تا مجموعه‌ای را با نام سروستان شروع کنم، ارتباط فرمی برگ‌ها با بعضی از حروف فارسی مخصوصاً حرف زیبای ه دو چشم از توجهات و تأکیدات این مجموعه است، همچنین نوع اجرای آثار در بخشی از این مجموعه به صورت معکوس است. بدین معنی که به جای حالت معمول که فضای مثبت نوشته می‌شود، فضای منفی رنگ شده تا از دل آن نقوش خود را نمایان سازند.

امید که این مجموعه در حافظه‌ تصویری فرهنگ و هنر سرزمینمان ایران ثبت شود.»

نمایشگاه «سروستان» تا ۱۹ مهر ماه در گالری سیحون به نشانی خیابان وزرا، کوچه چهارم، پلاک ۱۱ ادامه دارد و بازدید هر روز از ساعت ۲ الی ۷ عصر خواهد بود. گالری روزهای دوشنبه تعطیل است.