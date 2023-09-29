حمید فرمانی رئیس انجمن سیمان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اگر سیمان از بورس خارج شود موجب سوداگری دلالان می‌شود، گفت: با عرضه مداوم سیمان در بورس، قیمت‌ها از کیسه‌ای ۱۳۰ هزار تومان در تابستان ۱۴۰۰ به کمتر از ۵۰ هزار تومان رسید و خروج سیمان از بورس ممکن است دوباره باعث افزایش قیمت این کالا در بازارهای غیررسمی شود که نفع آن نه به تولیدکننده می‌رسد و نه مصرف کننده از آن سود می‌برد.

رئیس انجمن سیمان در ادامه تاکید کرد: بورس یک بازار مدرن در جهان است که با شفافیتی که دارد مانع از فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی می‌شود. با تکیه بر مکانیسم عرضه و تقاضا و با ایجاد فضا برای رقابت سالم در بازار باید قیمت‌ها کنترل شود.

وی گفت: در حال حاضر قیمتی که برای هر کیسه سیمان در بورس کشف شده کمتر از ۵۰ هزار تومان است و من گمان نمی‌کنم کمتر از این قیمت برای سیمان منطقی باشد.

او افزود: با توجه به سهم بسیار اندک سیمان در قیمت تمام شده ساخت مسکن حتی اگر سیمان رایگان هم به پروژه‌های ساخت و ساز تحویل داده شود، کمکی به کاهش قیمت مسکن نخواهد کرد.

برای افزایش تولید برنامه‌ریزی کنید، نه خروج از بورس!

علی اکبر الوندیان دبیر انجمن سیمان کشور در رابطه با این موضوع، گفت: بررسی میزان افزایش قیمت سیمان در دو سال گذشته نشان می‌دهد که در این بخش بسیار کمتر از نرخ تورم در کشور افزایش قیمت داشت داشته‌ایم و در صورتی که عرضه به اندازه تقاضا وجود داشته باشد با رشد قیمت مواجه نخواهیم بود. بنابراین دولت باید برای ایجاد شرایط مناسب برای تولید برنامه‌ریزی کند نه خروج از بورس.

وی با تاکید بر اینکه حذف بورس کالا به معنی از سرگیری رانت و دلالی است، اظهار کرد: در بورس کالا شرایط برای معامله شفاف فراهم می‌شود. بورس دخالتی در قیمت‌ها ندارد و تنها بستر معاملاتی شفاف و فضایی برای ایجاد رقابت سالم را فراهم می‌کند.

دبیر انجمن سیمان افزود: در بورس خریدار و فروشنده قابل شناسایی هستند و قیمت معاملات نیز به طور شفاف کشف و به صورت یکسان برای عموم اطلاع رسانی می‌شود. در حالی که در بازار سنتی همه چیز در خفا و دور از چشم است و مشخص نیست چه میزان محموله با چه قیمتی از تولید کننده خریداری می‌شود و طی چه فرایندی به دست مصرف کننده می‌رسد.