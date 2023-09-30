  1. ورزش
  2. توپ و تور
۸ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۳

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

صعود تیم ملی بسکتبال سه نفره به مرحله یک چهارم نهایی

صعود تیم ملی بسکتبال سه نفره به مرحله یک چهارم نهایی

تیم ملی بسکتبال سه نفره با برتری برابر هند به مرحله یک چهارم بازی های آسیایی راه یافت. 

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، رقابت های بسکتبال سه نفره بازی های آسیایی امروز شنبه با برگزاری دیدارهای مرحله حذفی پیگیری شد.

در این مرحله از مسابقات تیم بسکتبال سه نفره ایران با ترکیب احسان دلیرزهان، محمد مهدی رحیمی و امیرحسین یازرلو به مصاف هند رفت و با برتری ۱۹ بر ۱۷ برابر این تیم راهی مرحله یک چهارم شد. مغولستان حریف ایران در این مرحله است.

تیم ملی بسکتبال سه نفره در حالی مقابل هند به برتری دست یافت که در مرحله مقدماتی هم برابر ژاپن، مالدیو و ترکمنستان پیروز شده بود و البته در رقابت با کره جنوبی شکست خورده بود.

احسان دلیرزهان، علیرضا شریفی، محمد مهدی رحیمی و امیرحسین یازرلو ترکیب تیم بسکتبال سه نفره را در بازی های آسیایی تشکیل می دهد. این تیم با هدایت «لوکا کاروالیو» از برزیل در این بازی ها شرکت کرده است.

کد مطلب 5898809
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها