به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: موافقت‌نامه اصولی احداث اقامتگاه بوم‌گردی و همچنین تمدید موافقت‌نامه اصولی اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان الیگودرز صادر شده است.

وی اظهار کرد: شهرستان الیگودرز به‌واسطه برخورداری از طبیعت بی‌نظیر و ظرفیت‌های بالا در حوزه گردشگری آبی، در صورت توسعه زیرساخت‌های لازم می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگرپذیر استان و کشور، تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان ادامه داد: ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه گردشگری زمستانی به‌واسطه وجود پیست اسکی «تمندر» و ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری از جمله ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در راستای صنعت گردشگری در این منطقه ضروری است.

حسن‌پور با بیان اینکه طبیعت حیرت‌انگیز الیگودرز به‌خصوص برخورداری از آبشارهای متنوع و دشت لاله‌های واژگون، خود موهبتی مثال‌زدنی برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری است، افزود: وجود دهکده گردشگری سد «حوضیان»، باغات و مناظر بکر، مزارع بید، شکارگاه «دره‌جری»، دریاچه «شط‌تمی»، دریاچه «سد خان‌آباد»، چشمه «آسار» و سراب «شاهمکان» در منطقه «شول‌آباد»، رودخانه «ماهیچال»، طبیعت «قالی کوه» و رودخانه «مور زری» در بخش «زلقی»، غار «تمندر»، «گایکان»، «دره دورک» و دشت لاله‌های واژگون در روستای «دالانی» و چندین جاذبه دیگر، هرکدام ظرفیتی است که معرفی آنها نیازمند ایجاد زیرساخت‌های گردشگری به‌ویژه در حوزه اسکان و اقامت به شمار می‌رود.