رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی: ایران می تواند سهمیه المپیک بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، لوچیانو روسی، رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی در مورد وضعیت این رشته در ایران اظهار داشت: کشور ایران را مدت‌ها قبل می‌شناسم و این کشور زیبا جایگاه خاصی در قلب من دارد. فدراسیون ایران، خیلی سخت در حال کار و فعالیت است.

رئیس فدراسیون جهانی تیراندازی ادامه داد: ورزشکاران زن و مرد ایرانی به خوبی در حال رقابت هستند تا به مدال طلا، افتخار و البته دوستی و هدف ورزش است، برسند. این تلاش‌ها، جای تشکر و قدردانی دارد.

روسی در خصوص اینکه فدراسیون جهانی تیراندازی و شخص اول این فدراسیون نگاه ویژه به یک تورنمنت آسیایی داشته، گفت: در ابتدا عذرخواهی می‌کنم که هنوز زبان زیبای فارسی را یاد نگرفته‌ام. تیم ایران در بازی‌های آسیایی، سخت تلاش کرد ولی در این بازی‌ها، سهمیه المپیک توزیع نمی‌شود اما در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی حتما می‌توانند سهمیه بگیرند. ما عملکرد ایران را در المپیک توکیو فراموش نکرده‌ایم. ما انتظار داریم از زنان و مردان ایرانی در المپیک پاریس، بیشتر بشنویم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه دارید از زیرساخت‌های ایران بازدید کنید؟ گفت: البته، باعث خوشحالی من خواهد بود که از ایران با هزاران سال تاریخ، بازدید مجددی داشته باشم. قبلاً هم چند باری به ایران سفر کردم.

وی در پاسخ به اینکه در جایگاه فدراسیون جهانی چه تعاملاتی با کمیته ملی المپیک ایران خواهید داشت، گفت: به دلایل مختلف و زیاد، ارتباط خوبی بین فدراسیون جهانی و مسئولان ورزش ایران وجود دارد. ایران و ورزشکاران شما برای ما (issf) بسیار مهم هستند و از ورزشکاران این کشور، انتظار زیادی برای کسب سهمیه داریم.

روسی در پایان گفت: متاسفانه هنوز فارسی یاد نگرفتم فقط نام اقوام دامادم که ایرانی است را می دانم و اسامی زیبایی دارید. شما کسور زیبایی دارید و به ان افتخار می کنم و برای شما احترام زیادی قائل هستم.