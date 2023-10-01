به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم کودک و نوجوان، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مباحث راهبردی و اجرایی زنگ سینما در جلسه اخیر شورای عالی سینما گفت: قرار شد که ما در شورای عالی آموزش و پرورش راهکارهای اجرایی و عملیاتی موضوع را جمع‌بندی و ابلاغ کنیم.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش درباره پیگیری این ایده توضیح داد: با گفتگوهایی که داشتیم، وزیر آموزش و پرورش در تلاش است تا در کم‌ترین زمان اجرایی شدن این طرح را پیگیری کند.

وی در ادامه گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد تا به استانداردسازی ۵۰۰ سالن آموزش و پرورش برای نمایش فیلم کمک کند تا این سالن‌ها به چرخه نمایش زنگ سینما اضافه شوند.

اسماعیلی ادامه داد: برای استانداردسازی سالن‌ها مذاکرات در حال انجام است، در تهران این کار را شروع کردیم و برای اجرای آن در فرهنگسراها هم آماده هستیم.

عضو هیأت امنای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره کمک گرفتن از مدارس در این طرح گفت: در حال حاضر ساخت یک سینمای مستقل هزینه بسیاری دارد. آموزش و پرورش آماده است که سالن‌هایش را به چرخه استاندارد سالن‌های سینما اضافه کند و ما می‌توانیم با آن‌ها همکاری داشته باشیم تا بچه‌ها دست‌کم فصلی یک‌بار به سینما بیایند.

اسماعیلی درباره تأثیر حضور دانش‌آموزان در سینما اظهار کرد: ما امسال ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز داریم، اگر بتوانیم بخش زیادی از مخاطب را به چرخه تماشاگران سینما اضافه کنیم، روند بسیار خوبی در سینما شکل می‌گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت انعقاد این تفاهم‌نامه مطرح کرد: به‌زودی در این زمینه تفاهمنامه‌ای منعقد خواهد شد تا بتوانیم بخشی از مخاطبان اصلی کودک و نوجوان را به جمع مخاطبان سینما به ویژه فیلم‌های کودک و نوجوان اضافه کنیم. امیدواریم اینگونه تصمیم‌ها راهبری باشد تا از این رهگذر جریان تولید و اکران سینمای کودکان و نوجوانان رونق بیشتری بگیرد.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان اصفهان به دبیری مجید زین‌العابدین و با همکاری سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان از پانزدهم تا بیستم مهر ماه سال جاری (۷ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳) در اصفهان برگزار می‌شود.