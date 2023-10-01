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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۳

دانشگاه صنعتی شریف میزبان برگزیدگان جایزه مصطفی(ص)

دانشگاه صنعتی شریف میزبان برگزیدگان جایزه مصطفی(ص)

پروفسور احمد حسن و پروفسور مورات یوئسال دو دانشمند برتر پنجمین دوره از جایزه مصطفی با حضور در دانشگاه صنعتی شریف از نزدیک با برخی از فعالیت‌ها و دستاوردهای این دانشگاه آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، پروفسور احمد حسن و پروفسور مورات یوئسال دو نفر از برگزیدگان پنجمین جشنواره علمی مصطفی(ص)، در دانشگاه صنعتی شریف حضور یافتند.

پروفسور احمد حسن و پروفسور مورات یوئسال در ابتدا با حضور در ساختمان ریاست دانشگاه با دکتر جلیلی و برخی از مدیران و اعضای هیات علمی، دیدار و گفتگو کردند و با توانمندی‌های فناوری و نوآوری این دانشگاه آشنا شدند. همچنین در این جلسه زمینه‌های تحقیقاتی و محیط آموزشی دانشگاه‌ نیز معرفی شد.

در ادامه برگزیدگان جشنواره علمی مصطفی(ص)، از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، بخش تولید دستگاه ذخیره‌سازی اطلاعات و دانشکده مهندسی برق و آزمایشگاه ابررسانا بازدید کردند و از نزدیک با فعالیت‌ها و دستاوردهای این دو مجموعه آشنا شدند.

در انتهای برنامه نیز با حضور در دانشکده مهندسی کامپیوتر و ارائه سخنرانی برای جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده‌های مهندسی کامپیوتر و برق دانشگاه، به ارائه فعالیت‌های تحقیقاتی خود پرداختند.

کد مطلب 5900236
زهرا سیفی

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