استاندارد: ادعای افزودن آب و مواد شیمیایی به شیر صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم فدوی امروز در حاشیه بازدید از یک کارخانه تولید محصولات لبنی در تهران، با رد ادعاهای مطرحشده درباره افزودن آب یا مواد شیمیایی به شیر صنعتی، گفت: شیر ساختاری پیچیده دارد و برخلاف برخی ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی، امکان تغییر یا تولید غیرواقعی آن به شکلی که گاهی عنوان میشود، وجود ندارد.
وی افزود: تفاوت برخی ویژگیهای ظاهری شیر صنعتی با شیر سنتی، ناشی از فرآیندهای فنی در کارخانه، از جمله هموژنیزاسیون است و ارتباطی با افزودن آب یا کاهش کیفیت شیر ندارد.
هموژنیزاسیون؛ دلیل تفاوت ظاهری شیر صنعتی و سنتی
مدیرکل استاندارد استان تهران درباره فرآیند هموژنیزاسیون توضیح داد: در این فرآیند، اندازه ذرات چربی شیر کاهش مییابد و چربی بهصورت یکنواخت در سراسر محصول توزیع میشود؛ به همین دلیل، خامه به شکل یک لایه جداگانه روی سطح شیر جمع نمیشود.
فدوی ادامه داد: این ویژگی ممکن است برای مصرفکنندگانی که به شیر سنتی عادت دارند، متفاوت به نظر برسد، اما نشانه افزودن آب یا پایین بودن کیفیت محصول نیست.
وی با اشاره به اهمیت صنایع غذایی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: هدف از بازدید اصحاب رسانه از واحدهای تولیدی، آشنایی دقیقتر با فرآیندهای تولید و واقعیتهای حاکم بر صنعت، بهویژه صنایع غذایی است؛ چرا که طی سالهای اخیر، برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی، تصویری نادرست از فرآیند تولید محصولات غذایی در ذهن مردم ایجاد کرده است.
شیر خام پیش از ورود به خط تولید آزمایش میشود
مدیرکل استاندارد استان تهران با بیان اینکه تولید انبوه، یکنواخت، متنوع و سالم مواد غذایی از ارکان تأمین نیازهای جامعه در هر کشوری محسوب میشود، گفت: با وجود این، گاهی مطالبی درباره کیفیت شیر خام یا فرآیند تولید محصولات لبنی مطرح میشود که با واقعیتهای فنی این صنعت همخوانی ندارد.
فدوی ادامه داد: شیر خام هنگام ورود به کارخانه، در آزمایشگاههای مجهز و با استفاده از آزمونهای سریع مورد بررسی قرار میگیرد و تنها در صورت احراز شرایط لازم، وارد چرخه تولید میشود. وی افزود: برای مثال، شیری که اسیدیته آن افزایش یافته و به اصطلاح ترش شده باشد، قابلیت پذیرش در کارخانه را ندارد؛ زیرا میتواند موجب ایجاد رسوب در تجهیزات و اختلال در فرآیند تولید شود.
فدوی تأکید کرد: شیر سالم پس از دریافت در کارخانه، در کوتاهترین زمان تحت فرآیندهای استاندارد قرار میگیرد و سپس در شرایط کنترلشده نگهداری میشود تا برای تولید انواع فرآوردههای لبنی مورد استفاده قرار گیرد.
شیرخشک صنعتی همان شیرِ بدون آب است
مدیرکل استاندارد استان تهران در ادامه درباره کاربرد شیرخشک صنعتی توضیح داد: شیرخشک صنعتی در واقع همان شیر است که آب آن طی یک فرآیند مشخص از محصول جدا شده و در صورت نیاز، با افزودن آب دوباره قابل استفاده است.
وی افزود: شیرخشک در تولید برخی فرآوردههای لبنی، از جمله ماست، مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند به بهبود بافت محصول و جلوگیری از آباندازی آن در مراحل تولید، توزیع و نگهداری کمک کند.
نظارت مستمر بر محصولات لبنی در کارخانه و بازار
فدوی با اشاره به نظارت دستگاههای مسئول بر محصولات لبنی گفت: محصولات تولیدی بهطور مستمر هم در کارخانه و هم در بازار مورد کنترل قرار میگیرند و وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاههای تخصصی در این حوزه حضور فعال دارند.
وی افزود: کیفیت و سلامت محصولات لبنی در مراحل مختلف تولید و عرضه مورد بررسی قرار میگیرد تا محصولات مطابق الزامات و استانداردهای تعیینشده به دست مصرفکننده برسند.
نتایج بررسی چربی گیاهی در محصولات لبنی سنتی
مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین با اشاره به نتایج یک بررسی محدود در استان تهران اظهار کرد: در این بررسی، استفاده از چربی گیاهی در بخشی از محصولات لبنی سنتی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن نشان داد ۶۶ درصد کرهها، ۴۷ درصد خامهها، ۲۹.۵ درصد پنیرها و ۱۲ درصد ماستهای پرچرب بررسیشده دارای چربی گیاهی بودهاند.
فدوی در پایان تأکید کرد: این نتایج به معنای نفی محصولات سنتی نیست و هر شیوه تولید جایگاه خود را دارد، اما لازم است نظارت بر واحدهای سنتی نیز تقویت شود تا مصرفکنندگان بتوانند با آگاهی و اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب محصولات اقدام کنند.
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