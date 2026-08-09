به گزارش خبرنگار مهر، ساسان شیخی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران غرب مازندران با قدردانی از حضور مسئولان استانی و شهرستانی اظهار کرد: مازندران از استانهای پیشرو کشور در حوزه رسانه است و بخش قابل توجهی از موفقیت رسانههای استان در جشنوارههای مختلف، حاصل حمایت و همراهی مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلاش مدیران و خبرنگاران است.
وی افزود: حمایتهای مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش مهمی در ارتقای جایگاه رسانههای مازندران داشته و رسانههای استان در بخشهای مختلف جشنوارههای ملی نیز موفق به کسب رتبههای قابل توجهی شدهاند.
رئیس هیئتمدیره خانه مطبوعات مازندران با اشاره به آمار اعضای خانه مطبوعات گفت: در حال حاضر ۵۳۸ نفر عضو خانه مطبوعات استان هستند و بیش از ۳۰۰ نفر نیز در مجموعه انجمن صنفی خبرنگاران غرب مازندران عضویت دارند.
شیخی همچنین با اشاره به ثبت اطلاعات فعالان رسانهای در سامانه جامع رسانههای کشور، اظهار کرد: نزدیک به هزار نفر از فعالان رسانهای استان دارای شناسنامه الکترونیکی هستند و در چارچوب رسانههای رسمی فعالیت میکنند.
وی یکی از دغدغههای مهم مطبوعات استان را موضوع تأمین کاغذ عنوان کرد و گفت: با وجود ظرفیت صنایع چوب و کاغذ در مازندران، مطبوعات استان همچنان برای تأمین کاغذ با مشکل مواجه هستند و انتظار میرود نمایندگان مجلس برای حل این مسئله ورود جدی داشته باشند.
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران غرب مازندران افزود: وجود صنایع مرتبط با کاغذ در استان یک ظرفیت مهم است و باید به گونهای برنامهریزی شود که رسانههای مکتوب مازندران بتوانند از این ظرفیت برای تأمین نیاز خود استفاده کنند.
شیخی با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس با جامعه رسانهای استان تصریح کرد: رسانهها در بسیاری از مسائل نیازمند حمایت و پیگیری نمایندگان هستند و انتظار داریم نمایندگان غرب مازندران نیز در هفتههای آینده برای رفع مشکلات صنفی و حرفهای اصحاب رسانه همراهی بیشتری داشته باشند.
نظر شما