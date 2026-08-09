استاندار قم با خانواده خبرنگار شهید مسعود سلیمی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم با حضور در منزل خبرنگار شهید مسعود سلیمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مسعود سلیمی، بر جایگاه ارزشمند شهدا و خانوادههای معظم آنان در جامعه تأکید کرد.
استاندار قم با اشاره به رسالت خطیر خبرنگاران در آگاهیبخشی و روشنگری جامعه اظهار داشت: خبرنگاران با قلم و بیان خود، واقعیتها را برای جامعه تبیین کرده و به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، نقش مهمی در آگاهیبخشی و خدمت به جامعه دارند.
وی با اشاره به مجاهدت و ایستادگی شهید مسعود سلیمی در مسیر مقابله با استکبار جهانی افزود: شهید سلیمی الگویی ارزشمند برای جامعه خبرنگاران و نسل جوان است و عملکرد و مسیر این شهید میتواند چراغ راهی برای کسانی باشد که در عرصه رسانه و آگاهیبخشی جامعه فعالیت میکنند.
بهنامجو همچنین با تأکید بر ضرورت تکریم خانوادههای معظم شهدا خاطرنشان کرد: وظیفه ماست که از مجاهدت شهدا و همچنین صبر و استقامت خانوادههای آنان قدردانی کنیم؛ خانواده شهدا برای همه ما عزیز و ارزشمند هستند و تکریم آنان باید همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
حجتالاسلام هنرمند مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم نیز در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مسعود سلیمی، خانوادههای معظم شهدا را ادامهدهندگان مسیر پرافتخار شهیدان دانست و بر ضرورت پاسداشت جایگاه آنان تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش اثرگذار شهید سلیمی در عرصه رسانه و آگاهیبخشی جامعه اظهار داشت: شهدا با انتخاب مسیر ایثار و فداکاری، مسئولیت خود را در برابر اسلام، انقلاب و مردم به انجام رساندند و امروز وظیفه ماست که ضمن تکریم خانوادههای معظم شهدا، اجازه ندهیم آرمانها و اهداف آنان به فراموشی سپرده شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم افزود: خبرنگاران متعهد با قلم خود میتوانند در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی سیره شهدا و تبیین حقیقت نقشآفرینی کنند و شهید مسعود سلیمی نمونهای ارزشمند از این مجاهدت در عرصه رسانه است.
قم- استاندار قم به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با حضور در منزل خبرنگار شهید مسعود سلیمی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم با حضور در منزل خبرنگار شهید مسعود سلیمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مسعود سلیمی، بر جایگاه ارزشمند شهدا و خانوادههای معظم آنان در جامعه تأکید کرد.
نظر شما