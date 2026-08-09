فرماندار دشتی: خبرنگاران کارشناسان امین دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان دشتی به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: امروز شاهد انسجام و وفاق خوبی در سطح کشور هستیم و اظهارات اخیر رئیس‌جمهور محترم دکتر پزشکیان نیز نشان‌دهنده وجود همدلی و اتفاق نظر میان ارکان مختلف نظام در تصمیم‌های کلان است.

وی افزود: این انسجام هم در سطح استان بوشهر وجود دارد و هم در شهرستان دشتی نیز مجموعه ارکان شهرستان با همدلی و همراهی در کنار یکدیگر برای حل مسائل و توسعه شهرستان تلاش می‌کنند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت حفظ این وحدت و همدلی گفت: در شرایط کنونی باید مراقب باشیم این سرمایه مهم آسیب نبیند و همه تلاش کنیم انسجام موجود در سطح شهرستان حفظ و تقویت شود.

دولت و مدیران شهرستان پای کار هستند

مقاتلی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مجموعه مدیریتی شهرستان در ماه‌های گذشته اظهار کرد: در بیش از چهار ماه گذشته، اگرچه تعطیلات رسمی در تقویم وجود داشته، اما مجموعه مدیریتی شهرستان عملاً تعطیلی نداشته و در بسیاری از روزها و شب‌ها برای پیگیری مسائل و مدیریت شرایط بازدیدها، نظارت ها و جلسات و اقدامات لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: این موضوع را از باب ارائه دستاورد بیان نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم تأکید کنم که دولت، نظام و مجموعه مدیران در شرایط سخت پای کار مردم بوده‌اند و وظیفه خود را انجام داده‌اند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه مشکلات و چالش‌ها را کتمان نمی‌کنیم، افزود: مشکلات وجود دارد، اما در کنار این مشکلات، اقدامات و اتفاقات مثبتی نیز در کشور و شهرستان رقم خورده است که باید منصفانه برای مردم تبیین شود.

وی اضافه کرد: استمرار حضور مردم در صحنه نیز یکی از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار بوده است و این حضور، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با کشور و نظام است.

پروژه‌های عمرانی دشتی متوقف نشد

مقاتلی با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی شهرستان دشتی گفت: در ماه‌های گذشته، به جز مقطع بیش از یک ماهه تجاوز دشمن که شرایط ویژه‌ای بر کشور حاکم بود، پروژه‌های شهرستان تعطیل نشدند و بخش عمده طرح‌های عمرانی همچنان فعال و در حال اجرا هستند.

وی افزود: برخی از پروژه‌هایی که سال‌ها و حتی بیش از یک دهه متوقف یا نیمه‌تمام بودند، امروز وارد مرحله اجرایی شده‌اند و تعدادی نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

فرماندار دشتی با اشاره به بازدید اخیر جمعی از خبرنگاران، فعالان سیاسی، معتمدان، روحانیون، مدیران و دیگر اقشار شهرستان از یکی از طرح‌های مهم انرژی خورشیدی گفت: هدف از این برنامه‌ها آن است که همه جریان‌ها و گروه‌های مختلف در جریان اقدامات انجام شده قرار گیرند و دستاوردها را از نزدیک مشاهده کنند.

وی ادامه داد: در این بازدید تلاش شد از ظرفیت گروه‌های مختلف از جمله کسبه و بازاریان، فرهنگیان، خبرنگاران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، روحانیون، امام جمعه، اعضای شورای تأمین و مدیران استانی استفاده شود.

مقاتلی با اشاره به برخی نقدها درباره عدم حضور همه افراد در این برنامه اظهار کرد: این برنامه نخستین تجربه بود و قطعاً نقاط ضعف و خطاهایی داشته است که با کمک و همراهی اصحاب رسانه در برنامه‌های بعدی اصلاح خواهد شد.

دشتی به قطب انرژی خورشیدی کشور تبدیل شده است

فرماندار دشتی با اشاره به تغییر رویکرد توسعه‌ای شهرستان گفت: دشتی در گذشته بیشتر به عنوان قطب کشاورزی و تولید محصولات خارج از فصل و گلخانه‌ای شناخته می‌شد، اما امروز در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر نیز به یک برند در سطح استان و کشور تبدیل شده است.

وی افزود: در کمتر از پنج تا شش ماه، از مجموع حدود یک هزار هکتار اراضی استان بوشهر که برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی هدف‌گذاری شده، حدود ۷۰۰ هکتار در شهرستان دشتی عملیاتی و برای احداث نیروگاه در اختیار سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های مرتبط قرار گرفته است.

مقاتلی گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته و ظرفیت هدف‌گذاری شده در این بخش به حدود ۵۰۰ مگاوات رسیده است.

وی ادامه داد: نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ مگاوات از این ظرفیت وارد مدار شده و در حال تولید برق است که بخشی از آثار آن در کاهش ناترازی انرژی و تأمین برق در روزهای گرم تابستان قابل مشاهده است.

فرماندار دشتی افزود: ۱۳ نیروگاه سه مگاواتی در نقاط مختلف شهرستان هدف‌گذاری شده که تقریباً همه آنها وارد مدار تولید شده‌اند و عملیات اتصال آنها به شبکه انتقال نیز انجام شده است. > خودم: وی بیان کرد: همچنین دو نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی، یک نیروگاه ۵۰ مگاواتی و چند نیروگاه ۱۰ مگاواتی در شهرستان هدف‌گذاری شده که عملیات اجرایی و مقدمات احداث آنها در حال انجام است.

مقاتلی تأکید کرد: با این حجم سرمایه‌گذاری و ظرفیت ایجاد شده، دشتی امروز در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر، به یکی از قطب‌های مهم جنوب کشور تبدیل شده است.

اجرای ۴۷۷ طرح با اعتبار بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان

فرماندار دشتی با اشاره به حجم طرح‌های اجرا شده در شهرستان گفت: در یک سال و نیم گذشته در مجموع ۴۷۷ طرح و پروژه در شهرستان دشتی افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده که مجموع اعتبار آنها بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، آموزش، راه، آب، کشاورزی، عمران شهری و روستایی و دیگر بخش‌های زیرساختی در حال اجرا یا بهره‌برداری هستند.

توسعه فضاهای آموزشی در دشتی

مقاتلی با اشاره به اولویت دولت در توسعه فضاهای آموزشی گفت: در شهرستان دشتی برنامه‌ریزی برای احداث و تکمیل بیش از ۷۶ کلاس درس انجام شده است.

وی ادامه داد: در هفته دولت و پیش از آغاز سال تحصیلی، تعدادی از مدارس شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید و تلاش می‌شود مدرسه شش‌کلاسه بنیاد، مدرسه سه‌کلاسه روستای چهارک، مدرسه سه‌کلاسه چاووشی و یک مدرسه ۱۲ کلاسه در شهر خورموج در برنامه بهره‌برداری قرار گیرند.

فرماندار دشتی با اشاره به پروژه مدرسه شهید ملاح در خورموج گفت: این طرح از جمله پروژه‌های بزرگ‌مقیاس آموزشی در سطح استان است که عملیات اجرایی آن در حال انجام است و امیدواریم امسال یا نهایتاً ابتدای سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: این مدرسه با امکانات کامل آموزشی و رفاهی از جمله کلاس‌های هوشمند، سالن اجتماعات، سالن ورزشی و دیگر تجهیزات مورد نیاز یک مجموعه آموزشی استاندارد احداث خواهد شد.

تمرکز دولت بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

مقاتلی با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم دولت، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است، گفت: ممکن است دولت چهاردهم همه پروژه‌ها را از نقطه صفر آغاز نکرده باشد، اما یکی از اقدامات ماندگار این دولت می‌تواند «جهاد برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام» باشد.

وی افزود: در شهرستان دشتی پروژه‌های متعددی وجود دارد که سال‌ها نیمه‌تمام مانده بودند و امروز با پیگیری‌های انجام شده در مسیر تکمیل قرار گرفته‌اند.

فرماندار دشتی با اشاره به پروژه مسکن مهر خورموج اظهار کرد: یکی از مطالبات قدیمی ساکنان این مجموعه، تعیین تکلیف آسانسورها بود که سال‌ها با مشکل مواجه شده بود و با پیگیری‌های انجام شده و حمایت استاندار بوشهر و مجموعه‌های ملی، این موضوع در حال رفع است.

شتاب در اجرای طرح‌های راهسازی دشتی

مقاتلی با اشاره به پروژه‌های راهسازی شهرستان گفت: پروژه محور ناصری به شنبه که سال‌ها به عنوان یکی از مطالبات مردم منطقه مطرح بوده، اکنون با جدیت در حال اجراست و تلاش می‌کنیم حدود سه کیلومتر از شش کیلومتر باقی‌مانده این محور تا هفته دولت تکمیل و زیر بار ترافیک برود.

وی افزود: برای سه کیلومتر باقی‌مانده نیز برنامه‌ریزی شده است که تا پایان پاییز یا اوایل زمستان سال جاری عملیات اجرایی آن به پایان برسد.

فرماندار دشتی با اشاره به محور خورموج-لاور نیز گفت: این پروژه سال‌ها معطل مانده بود که با ورود بخش خصوصی، همکاری کارخانه سیمان و تلاش مجموعه راهداری و راه و شهرسازی، بخش نهایی آن در حال اجراست و امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده به اتمام برسد.

وی همچنین محور شیخیان-گزدراز و مسیرهای منتهی به نوار ساحلی شهرستان را از دیگر پروژه‌های مهم راهسازی عنوان کرد و افزود: این طرح‌ها نیز با هدف تسهیل دسترسی مردم و توسعه مناطق مختلف شهرستان در حال پیگیری است.

مقاتلی با اشاره به اجرای پروژه راه روستای بن بید گفت: در قالب مسئولیت‌های اجتماعی مجموعه‌های مستقر در منطقه، تفاهم‌نامه‌ای برای احداث و بهسازی مسیر ۲۴ کیلومتری تا روستای بن بید منعقد شده که تاکنون حدود ۱۶ کیلومتر آن آسفالت شده است.

وی گفت: امروز دسترسی به این روستا نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر شده و این پروژه یکی از اقدامات مهم در حوزه توسعه راه‌های روستایی شهرستان است.

پیشرفت طرح‌های آب و رفع ناترازی انرژی

فرماندار دشتی با اشاره به طرح‌های زیرساختی حوزه آب گفت: پروژه سد دشت پلنگ که به دلیل مسائل مربوط به فاینانس و مطالبات با کشور چین با مشکلاتی مواجه شده بود، اکنون فعال است و امیدواریم تا پایان سال به مرحله آبگیری اولیه برسد.

وی افزود: پروژه‌های دیگری از جمله رینگ آب شهر خورموج و اتصال برخی روستاها به خطوط اصلی انتقال آب نیز در حال اجراست و تلاش می‌کنیم مشکلات حوزه آب شهرستان در همین دولت با سرعت بیشتری برطرف شود.

مقاتلی تأکید کرد: در حوزه‌های زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، راه و انرژی، پروژه‌های متعددی در شهرستان دشتی فعال است و هدف‌گذاری مدیریت شهرستان این است که با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، روند اجرای این طرح‌ها متوقف نشود.

فرماندار دشتی همچنین عنوان کرد: در حوزه دریا نیز تلاش داریم بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه از این ظرفیت خدادادی در شهرستان استفاده مطلوبی ببریم تا زمینه رونق اقتصاد دریا محور در شهرستان بیش از گذشته مهیا شود و مردم پیرامون نوار ساحلی نیز شرایط معیشتی مناسبی پیدا کنند.



وی در پایان گفت: آنچه امروز در شهرستان دشتی در حال انجام است حاصل تلاش مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، مدیران، ارکان مختلف مدیریتی شهرستان، سرمایه‌گذاران، مردم و رسانه‌هاست و انتظار داریم اصحاب رسانه ضمن مطالبه‌گری و نقد منصفانه، ظرفیت‌ها و اقدامات انجام شده را نیز برای مردم تبیین کنند چرا که حقیقتا دولت خبرنگاران را کارشناسان امین خود می داند.