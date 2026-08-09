پایان درآمدزایی از بازنشر محتوا در ایکس/ پاداش به محتوای اورجینال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این شرکت با اعلام تغییر مذکور گفت برنامه فعلی «اشتراک گذاری درآمد» خود را تعطیل و برنامه ای به نام «پاداش محتوای اورجینال»را جایگزین آن می کند. ایکس از این پس اجازه ثبت مشترک جدید برای طرح اشتراک گذاری درآمد قبول نمی کند و از سوی دیگر مشترکان فعلی نیز فقط تا هفتم سپتامبر سال جاری میلادی می توانند از آن درآمدزایی داشته باشند.

البته کاربران از هشتم سپتامبر می توانند برای طرح جدید درخواست خود را ثبت کنند. مشترکان طرح جدید نیز همچنان باید حق اشتراک حلقه پرمیوم ایکس را داشته باشند و همچنین آستانه ای برای تعداد فالوئرها (500 فالور تایید شده) نیز وجود دارد.

ایکس اعلام کرد محتوای گزارش دهی و تحلیل ، عکس و ویدئوهای تولید شده توسط کاربر یا میم ها و گرافیک هایی که آنها خودشان طراحی کرده اند، محتوای اورجینال تلقی می شوند.

تولید محتوای توضیحی (Commentary) نیز شامل این موارد می‌شود. اما این پلتفرم اعلام کرد اگر محتوای کاربر به‌طور مداوم شامل مطالبی باشد که دیگران تولید کرده‌اند، باید ارزش افزوده اصیل و معناداری به آن اضافه کند تا طبق دستورالعمل‌های آن درباره محتوای اورجینال، واجد شرایط محسوب شود.»

این شرکت همچنین نمونه‌هایی از پست‌هایی را ارائه کرده که محتوای اصیل به شمار نمی‌آیند، از جمله پست‌هایی که فقط از حساب کاربری دیگری کپی شده‌اند، محتوایی که از یک حساب دانلود و در حساب شخصی شما دوباره بارگذاری شده است یا بازنشر محتوا «بدون ایجاد تغییر یا تحول معنادار».