به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها از حدود ۱۲۵۰ مگاوات به ۵۸۰۰ مگاوات خبر داد و گفت: هدفگذاری ما این است که این ظرفیت تا سال آینده سه برابر شود.
طرزطلب امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ در آیین پایان طرح تعویض ۱۰ هزار دستگاه الکتروموتور کولر آبی در اماکن اداری و مسکونی فراجا که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه انرژی پاک و بهرهوری اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده و رکوردهای قابل توجهی ثبت شده است.
وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها صرفاً یک عدد نیست، افزود: اتفاقی که در کشور رخ داده حاصل یک تلاش جمعی است و مجموعههای مختلف برای تحقق آن همکاری کردهاند. شاخصهای حوزه تجدیدپذیر در یکی دو سال گذشته نسبت به قبل تغییرات قابل توجهی داشته و جایگاه کشور در این حوزه به شکل محسوسی بهبود یافته است.
رئیس ساتبا ادامه داد: ظرفیت تجدیدپذیر کشور از حدود ۱۲۵۰ مگاوات به ۵۸۰۰ مگاوات رسیده و تمام تلاش ما این است که این ظرفیت را تا سال آینده سه برابر کنیم.
صرفهجویی ۸ مگاواتی با تعویض ۱۰ هزار موتور کولر
طرزطلب همچنین با اشاره به پایان طرح تعویض ۱۰ هزار دستگاه الکتروموتور کولر آبی در اماکن فراجا گفت: در این طرح ۱۰ هزار موتور کولر پرمصرف با موتورهای کممصرف جایگزین شد و حدود ۸ مگاوات صرفهجویی در مصرف برق به دست آمد.
وی این طرح را نمونهای از همکاری دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: این پروژه یک کار مشترک بود که با همکاری ساتبا، فراجا و سرمایهگذاران بخش خصوصی پیش رفت و بدون همراهی مجموعههای مختلف امکان اجرای آن وجود نداشت.
معاون وزیر نیرو افزود: پیشنهادهای سرمایهگذاران ابتدا دریافت و بررسی میشود و پس از طی مراحل کارشناسی و تأیید مراجع مختلف، پروژهها وارد مرحله اجرا میشوند. در این فرایند مجموعههایی از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و سایر دستگاههای مرتبط همکاری دارند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در اماکن فراجا اظهار کرد: خوشحالم که این خدمت برای رزمندگانی انجام شد که در خط مقدم برای دفاع از کشور و نظام تلاش میکنند و امیدوارم اجرای چنین پروژههایی در سایر بخشهای فراجا نیز ادامه پیدا کند.
تجدیدپذیرها ۳۵۰۰ مگاوات از پیک مصرف برق را پوشش دادند
علیرضا پرندهمطلق، معاون فنی ساتبا نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت همزمانی افزایش تولید و مدیریت مصرف برق گفت: اگر مصرف برق مدیریت نشود، هر میزان که ظرفیت تولید افزایش یابد، همچنان با ناترازی مواجه خواهیم بود.
وی افزود: ساتبا در چهار محور از جمله تغییر روشنایی معابر، تعویض کولرهای آبی و گازی و استفاده از ظرفیت تابلوی سبز بورس انرژی، طرحهای بهینهسازی مصرف برق را دنبال میکند.
معاون فنی ساتبا با اشاره به عملکرد امسال در مدیریت اوج مصرف گفت: در نقطه اوج مصرف برق که در ۵ مرداد رخ داد، حدود ۳۵۰۰ مگاوات از پیک مصرف برق به وسیله تجدیدپذیرها جبران شد.
پرندهمطلق با بیان اینکه ۱۲ طرح بهینهسازی در کشور قابل مشاهده و پیگیری است، ادامه داد: بازار بهینهسازی انرژی نیز از حدود دو سال قبل راهاندازی شده و در حال توسعه است.
۱۸۰۰ مگاوات صرفهجویی از محل طرحهای بهینهسازی
وی با اشاره به ظرفیت بالای کولرهای آبی در کاهش مصرف برق گفت: در کشور حدود ۲۰ میلیون کولر آبی وجود دارد و جایگزینی موتورهای پرمصرف این کولرها با موتورهای کممصرف BLDC میتواند صرفهجویی قابل توجهی ایجاد کند.
معاون فنی ساتبا افزود: با جایگزینی موتورهای ۴۵۰ هزار دستگاه کولر آبی با موتورهای کممصرف، امکان صرفهجویی ۶۲ مگاواتی تا پایان سال وجود دارد.
پرندهمطلق همچنین گفت: در بیمارستانها ۱۵۰ هزار تجهیز و در خوابگاههای دانشگاهها نیز تجهیزات و لامپهای کممصرف جایگزین شده است و در صورت تعویض ۶۳۰ هزار تجهیز، امکان صرفهجویی حدود ۱۶ مگاوات برق وجود دارد.
وی از تعویض ۳ هزار کولر گازی پرمصرف در جنوب کشور نیز خبر داد و گفت: یکی از مشکلات اجرای طرحهای بهینهسازی، نیاز به واردات برخی تجهیزات کممصرف است که در شرایط فعلی امکان واردات آنها وجود ندارد.
معاون فنی ساتبا با بیان اینکه مجموع ظرفیت صرفهجویی قابل دسترس از محل طرحهای بهینهسازی حدود ۱۸۰۰ مگاوات است، اظهار کرد: توسعه این طرحها میتواند بخش قابل توجهی از نیاز به تولید برق جدید را کاهش دهد.
هزینه صرفهجویی برق کمتر از تولید برق خورشیدی است
پرندهمطلق با مقایسه هزینه تولید برق خورشیدی و هزینه اجرای طرحهای بهینهسازی گفت: برای تولید هر کیلووات ساعت برق خورشیدی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار هزینه لازم است، در حالی که اگر همین میزان برق از طریق اجرای طرحهای بهینهسازی صرفهجویی شود، هزینه آن حدود ۸۰ تا ۹۰ دلار خواهد بود.
وی تأکید کرد: بنابراین بهینهسازی مصرف برق علاوه بر کمک به تعادل تولید و مصرف، موجب صرفهجویی در مصرف ارز نیز میشود.
معاون فنی ساتبا همچنین از ارائه ۱۰۶ میلیون کیلووات ساعت گواهی صرفهجویی در بورس انرژی خبر داد و گفت: صنایع خریدار این گواهیها هستند تا بتوانند برق پایدار و بدون قطعی داشته باشند.
تأکید بر ادامه طرحهای بهرهوری در فراجا
در این مراسم سردار شرفی، معاون هماهنگی فراجا نیز با قدردانی از همکاری وزارت نیرو و ساتبا در اجرای طرح تعویض ۱۰ هزار موتور کولر گفت: اجرای این پروژه در اماکن نظامی فراجا کار سختی بود، اما با همکاری ساتبا و سرمایهگذاران بخش خصوصی به پایان رسید و اکنون میزان قابل توجهی از مصرف برق این اماکن کاهش یافته است.
وی با اشاره به عملکرد نیروهای فراجا در جریان حملات دشمن اظهار کرد: پس از اصابتها، مأموران در مدت حدود نیم ساعت تا یک ساعت روشنایی محلهای آسیبدیده را برقرار میکردند که این اقدام امیدی در دل مردم و رزمندگان ایجاد میکرد.
بر اساس این گزارش، طرح تعویض ۱۰ هزار دستگاه الکتروموتور کولر آبی فراجا با هدف کاهش مصرف برق و افزایش بهرهوری انرژی، با همکاری ساتبا، فراجا و بخش خصوصی به پایان رسیده است؛ طرحی که علاوه بر کاهش مصرف برق، بهعنوان نمونهای از اجرای طرحهای بهرهوری در دستگاههای دولتی و نظامی مورد توجه قرار گرفته است.
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