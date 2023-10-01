  1. استانها
  2. قم
۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

آیت الله نوری همدانی:

راحتی تردد زائران در ساماندهی اطراف حرم مطهر در نظر گرفته شود

راحتی تردد زائران در ساماندهی اطراف حرم مطهر در نظر گرفته شود

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: بازسازی و ساماندهی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) موضوع مهمی است که در کنار این اقدامات باید راحتی زائران و مجاوران برای رفت و آمد به حرم مطهر هم در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار با سقائیان نژاد شهردار قم، اقدامات انجام شده از سوی شهرداری را مهم دانست و افزود: کارهای عمرانی وسیعی در این دوره صورت گرفته که قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: خدمات عمرانی و تحولی ایجاد شده در شهر قم کاملاً محسوس و قابل تقدیر است، اما باید توجه داشت اینجا شهری است که آشیانه اهل بیت (علیهم السلام) و پایگاه انقلاب اسلامی است و باید در کنار کارهای عمرانی، به اقدامات فرهنگی نیز توجه شود.

آیت الله نوری همدانی ابراز داشت: بازسازی و ساماندهی اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (علیها سلام) موضوع مهمی است که در کنار این اقدامات باید راحتی زائران و مجاوران برای رفت و آمد به حرم مطهر هم در نظر گرفته شود.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اهمیت خدمت به مردم در شهر مقدس قم بر توجه بیشتر شهرداری به مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار این شهر و همچنین رفع مشکلات منطقه پردیسان تاکید کرد.

در ابتدای این دیدار نیز سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کرد.

کد مطلب 5900297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها