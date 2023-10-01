حمله فرمانده ارتش سودان به ژنرال حمیدتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای انتقالی سودان به شدت به نیروهای پشتیبانی سریع حمله کرد و افزود: آنچه نیروهای پشتیبانی سریع درباره دموکراسی و عدالت ترویج می کنند، گمراه کننده و دروغ است.

وی نیروهای پشتیبانی سریع را متهم به تلاش برای تجزیه سودان کرد و گفت: این شبه نظامیان(نیروهای پشتیبانی سریع) به سودان پس از سال ۲۰۱۹ به عنوان غنیمت می نگریستند که باید برآن چنگ اندازند و سهمی از آن داشته باشند. این خواسته ها محرک اصلی جنگ ۱۵ آوریل با هدف تجزیه سودان بود.

البرهان تاکید کرد: آنچه نیروهای پشتیبانی سریع انجام می دهند به مثابه خنجری به ملت سودان است. نیروهای سودانی با هر آنکه سودای تعدی به کرامت ملت سودان داشته باشد، مقابله خواهند کرد.

وی افزود: آنچه در ۱۵ آوریل رخ داد در ورای آن طمع های شخصی وجود داشت و فرد با افرادی یا گروهی مشخص هدفشان بلعیدن سودان است. حقایق بسیاری وجود دارد که در زمان مناسب افشا خواهد شد.

فرمانده ارتش سودان مجددا تاکید کرد: نیروهای مسلح این جنگ را به هر شکلی تمام خواهند کرد.