به گزارش خبرنگار مهر، کورش دهقان بعد از ظهر یکشنبه در نشست ارزیابی میزان تحققپذیری مصوبات شورای عالی مدیریت بحران اظهار داشت: آخرین وضعیت حوزه آب بوشهر از منظر منابع آب سطحی، تابآوری در برابر سیلاب، منابع آب زیرزمینی، فرونشست و طرحهای پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل بحران استان بوشهر با بررسی عملکرد و ساختار مدیریت بحران شرکت آب منطقهای بوشهر و اقدامات این شرکت در حوزه آموزش آخرین گفت: حفاظت از منابع آب زیرزمینی، انسداد چاههای غیرمجاز، نصب تجهیزات و منصوبات اندازهگیری هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی و شرب و جلوگیری از فرونشست زمین ضروری است.
وی با اشاره به بازدید از بند بصری و لایروبی رودخانه حله تصریح کرد: این رودخانه و طرح لایروبی به عنوان یکی از پروژههای مهم در سه شهرستان گناوه، دشتستان و بوشهر محسوب میشود.
دهقان بیان کرد: طرح ساماندهی سازه مقسم بند بصری و لایروبی رودخانه حله ضمن افزایش ضریب آب گذری، سبب توزیع دقیق و عادلانه آب شاخههای جنوبی و شمالی رودخانه حله و تأمین بهتر حقابه تالاب حله خواهد شد.
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