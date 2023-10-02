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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۲

کاهش ۹۰ درصدی صادرات روسیه به ایتالیا

کاهش ۹۰ درصدی صادرات روسیه به ایتالیا

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که صادرات روسیه به ایتالیا در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است.

‌به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، اداره آمار ملی ایتالیا گزارش داد که واردات این کشور از روسیه در ماه آگوست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰.۶ درصد کاهش داشته است.

کارشناسان می‌گویند: این بیشترین کاهش صادرات سالانه صادرات روسیه به ایتالیا طی سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. ایتالیا همچنین واردات خود از آسه آن را ۳۸.۴ درصد، از بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی ۳۵.۳ درصد، از کشورهای عضو اوپک ۳۳.۷ درصد، از چین را ۳۲ درصد کاهش داشته است.

البته کارشناسان می‌گویند: این هشتمین ماه متوالی است که ایتالیا واردات خود را کاهش می‌دهد.

کد مطلب 5900708
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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