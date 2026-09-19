سناتور ژاپنی در جریان یک جنایت قرار گرفت؛ دیدار با خانواده شهید ۱۲ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور کنجی ایسزاکی عضو مجلس مشاورتی ژاپن، در جریان سفر خود به ایران و بازدید از مناطق آسیبدیده از جنگ، با خانواده شهیده هلما سادات احمدیزاده دیدار و مستندهایی درباره حوادث لامرد و میناب را دریافت کرد.
این دیدار در نمایشگاه «مدرسه میناب» در حوزه هنری انقلاب اسلامی و با حضور پدر و مادر شهیده هلما سادات احمدیزاده برگزار شد. در این برنامه، آثار نقاشی هنرمندان ایرانی که با موضوع کودکان قربانی جنگ به نمایش درآمد و مستندهای «فاجعه لامرد»، «خون طلایی آمنه» و «فرشتگان میناب هنوز زندهاند» که با زیرنویس ژاپنی آماده شده بودند، به سناتور ایسزاکی ارائه شد.
سیدعلی احمدیزاده، پدر شهیده هلما سادات احمدیزاده، در این دیدار با اشاره به جانباختن دختر ۱۲ سالهاش در جریان حمله به ورزشگاه لامرد گفت: دخترم در دوازدهمین بهار زندگیاش، در حال تمرین والیبال در ورزشگاه، هدف حملهای قرار گرفت. من در این نشست نه به عنوان یک پدر سوگوار، بلکه به عنوان نماینده خانوادههایی صحبت میکنم که فرزندان خود را در این حوادث از دست دادهاند.
وی افزود: من اینجا فقط پدر هلما نیستم؛ صدای تمام پدران و مادرانی هستم که از لامرد تا میناب و نقاط مختلف این سرزمین، عزیزان خود را در جریان جنگ از دست دادهاند.
نادیا نکوخیز مادر شهیده هلما نیز در سخنانی با اشاره به رنج خانوادههای قربانیان، از سناتور ژاپنی خواست روایت این خانوادهها را به گوش مردم و مسئولان کشورش برساند.
سناتور کنجی ایسزاکی پس از مشاهده مستندها و شنیدن روایت خانواده شهیده هلما، عنوان کرد: من این تصاویر را نه فقط به مردم و مسئولان کشورم، بلکه به پارلمان ژاپن خواهم برد. وظیفه من بازگو کردن آنچه در این چند روز دیدم، برای دیگران است.
وی پیش از حضور در تهران، از مناطق آسیبدیده از جنگ در میناب و سیریک بازدید کرده بود.
این برنامه با حضور و پیگیری حمید قرهداغی معاون حوزه هنری، ابوالفضل عمویی و سیدموسی موسوی، نمایندگان مجلس از تهران و لامرد برگزار شد.
سناتور کنجی ایسزاکی از چهرههای مجلس مشاورتی ژاپن است که در جریان سفر خود به ایران، ضمن بازدید از مناطق آسیبدیده و دیدار با خانوادههای قربانیان، با برخی آثار مستند و هنری مرتبط با پیامدهای جنگ در ایران آشنا شد.
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